Dél-Pesten 10-20 százalékos a lakásárak emelkedése

Az elmúlt egy év során a lakásárak emelkedése folytatódott Dél-Pesten. Mind az újépítésű, mind a használt ingatlanok esetében – legyen szó akár családi házakról, akár társasházi lakásokról – 10-20 százalékkal emelkedtek az árak a XVIII. kerületben. A környéken a panelek vevői szállnak be a legkisebb önerővel az ingatlanvásárlásba. Így alakult a XVIII.kerület ingatlanpiaca.

Miközben az elmúlt év végén elég komoly lendület bontakozott ki a budapesti és ezen belül a XVIII. kerületi ingatlanpiacán (nyitóképünkön az évek óta folyamatosan megújuló Havanna lakótelep egyik ikonikus házsora), ez áprilisban megszakadt. Az árak viszont az elmúlt hónapokban emelkedtek, ugyanakkor további drágulásra inkább már csak az újépítésűek piacán számíthatunk.

Tavaly december közepétől 2021 márciusának végéig élénk érdeklődést tapasztaltak a vevők részéről a XVIII. kerületi ingatlanközvetítők. Ugyanakkor ez a lendület áprilisban erősen visszaesett – hívta fel a figyelmet Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője, hozzátéve, hogy ez a jelenség szinte egész Budapestre jellemző volt. Májustól aztán egy stabil, a korábbinál mérsékeltebb érdeklődés tapasztalható a piacon.

Az elmúlt egy év során mind az újépítésű, mind a használt ingatlanok esetében – legyen szó akár családi házakról, akár társasházi lakásokról – 10-20 százalékkal emelkedtek az árak. Rácz Gyula László azt is megegyezte, hogy mára a felújítandó és felújított ingatlanok árai között reális különbség alakult ki. Az árak stagnálása inkább csak a panellakások piacán volt megfigyelhető. Mint a szakértő rámutatott, a panellakásoknál, valamint a felújítandó és átlagos állapotú ingatlanoknál olykor egy-egy nagyobb alku is megfigyelhető, de ez függ a kerületen belül a lokációtól, valamint a tulajdonosi háttér jogi rendezettségétől is.

És hogy hol járnak most az árak? A Havanna lakótelepen egy 35 négyzetméteres 1+1 félszobás lakás eladási ára 19-23 millió forint között változik állapottól függően. Az 52-59 négyzetméteres 1+2 félszobás vagy kétszobás panellakások ára 21-26 millió forintig emelkedik, míg a 62 négyzetméteres 2+1 szobás lakások ára 25-29 millió forintig. A pontos összeg minden esetben az adott ingatlan állapotától függ – hangsúlyozta az ingatlanközvetítő.

Ami az alkut illeti, az újépítésű házak árára inkább az emelkedés jellemző. Előfordul, hogy alku esetén is inkább feljebb emeli az árat a kivitelező, úgyhogy összességében kijelenthető, hogy ebben a szegmensben nincs alku. A használt lakások esetében a hirdetési idő függvénye, hogy 5 százalék alatti vagy a fölötti mértékben lehet alkudni, de általában szoros az irányár – tette hozzá.

Az értékesítési idő társasházi lakások esetében jelenleg 1-3 hónap között mozog, míg a családi házakat jellemzően 1-6 hónap alatt lehet értékesíteni. Az eladás gyorsasága nagy mértékben függ az árazástól: egy jó ár-érték arányban meghirdetett ingatlan könnyebben eladható. Rácz Gyula László szerint az árazásnál az összes értéknövelő és értékcsökkentő tényezőt figyelembe kell venni, hogy reális áron tudják meghirdetni az ingatlant, és így elfogadható időn belül értékesíthessék.

A legnagyobb keresletet egyébként most az újépítésű házak iránt tapasztalja az ingatlanközvetítő. Ezeknél elsősorban az egyszintes, nappali + 4 hálószobás, 70-100 millió forintos kategóriát keresik a vevők, de a kétszintes elrendezést is elfogadják. A használt családi házaknál a többgenerációs ingatlanok is keresettek a 30-50 millió forintos árkategóriában, de maximum 60 millió forintig mennek el a vevők. Szintén keresettek a lakások, és ezen belül leginkább a panelek, elsősorban azért, mert nem nagyon van más helyettük.

Hitelfelvételre a vásárlások 70 százalékában sor kerül, és elsősorban a panelek vevőire jellemző az alacsonyabb önerő: sokszor mindössze 20-30 százalékot ér el, így 70-80 százalék a hitel. Ezzel szemben a téglaépítésű lakások és házak vásárlóinál jelentősebb, 40-60 százalék önerővel találkozhatunk, akár új, akár használt ingatlanról legyen szó.

Kitért arra is, hogy a bérlakások iránt az elmúlt hónapokban erősödött a kereslet, ami talán annak is köszönhető, hogy mintegy 10 százalékkal olcsóbbak, mint a járvány kitörését megelőzően. A piacon egyébként jelen vannak ismét a befektetők, de feltűnnek a külföldi vásárlók is: a kerületben elsősorban a kínai, vietnámi és újabban indiai vevőkkel lehet találkozni – tette hozzá az ingatlanközvetítő

Várakozásai szerint a jövőt illetően bizonytalanságot okoz, hogy a hitelmoratórium végén mennyi eladó ingatlan kerül majd a kínálatba. Ha sok, akkor az eredményezhet akár némi árcsökkenést is a piacon, de ez semmiképpen nem következik majd be hirtelen. Rácz Gyula László várakozásai szerint az év végéig valószínűleg stagnálni fognak az árak, de az újépítésű ingatlanok esetében a további emelkedés sem kizárható.