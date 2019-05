A csok-ot és a csok hitelt is bukhatod, ha túl drágán veszel meg egy ingatlant. A mostani túlfűtött ingatlanpiacon könnyen belefuthat az ember abba, hogy egy túlárazott ingatlant vásárol meg, hiszen akkor, amikor napok alatt elkelnek a legjobb ajánlatok, nehéz hideg fejjel dönteni.

Pedig, ha drágán vásárolsz, akkor annak még az a kellemetlen mellékhatása is lehet, hogy elesel a csok és a csok hitel lehetőségétől, ami tovább növeli a ráfizetésed. Megmutatjuk, miről is van szó.

Amikor elszánod magad, hogy lakást vásárolsz, akkor a legizgalmasabb kérdés talán az, hogy végül mennyiért kapod meg az igényeidnek megfelelő ingatlant. A helyzet nem egyszerű: a lakásárak Budapesten és a nagyvárosokban rakétaként szálltak el, a családi támogatások pedig mindig újabb és újabb lökést adnak a dinamizmusnak. Ezzel együtt jár az is, hogy az eladók egy része irreálisan magasra lövi be az irányárat, abban bízva, hogy ma mindent el lehet adni. Tegyük hozzá, sokszor tényleg igazuk is van…

Vigyázz, túlárazás!

Érdemes azonban vigyázni a túlárazott ingatlanokkal, mert azon túl, hogy többet fizetsz érte az indokoltnál, akár a csok igénylésed is elutasíthatják miatta.

(Más dolog miatt is gond lehet a csok-kal, erről ITT olvashatsz részletesen.)

Pedig a mostani árak mellett minden elérhető támogatásra szükséged lehet, ezek között pedig jelentős a vissza nem térítendő csok támogatás és a csok hitel jelentősége.

(Hogy menyit kaszálhatsz az aktuálisan elérhető támogatásokkal, arról ITT olvashatsz.)

Az előbbi például a vállalt vagy a meglévő gyermekek számától függően 600 000 Ft, 1 430 000 Ft, 2 200 000 Ft, vagy akár 2 600 000 Ft segítséget is jelenthet egy használt ingatlan megvásárlásához.

Újépítésű ingatlannál ennél is magasabbak az összegek: egy gyermeknél 600 000 Ft, kettő gyermeknél 2 600 000 Ft, míg három gyermeknél 10 000 000 Ft plusz pénzről van szó.

A falusi csok is rögtön jön

Július 1-től indul ráadásul a falusi csok is, ami 2486 kistelepülésen vehető majd igénybe használt és újépítésű ingatlan vásárlására, meglévő lakás vagy ház felújítására, korszerűsítésére. A falusi csok nagy újdonsága, hogy a listán szereplő településeken az egyébként újépítésű ingatanokra érvényes csok összegek járnak használt házak (esetleg lakások) esetén is, vagyis akár 10 millió Ft-os is kaphat egy család, ha használtat vesz. Használt falusi csok-os háznál annyi csak a megkötés, hogy a 10 millió fele fordítható csak a vételárra, a másik felét felújításra, bővítésre, korszeríűsítésre kell költeni.

Támogatás mellé olcsó hitel is jár, akár további 4-5 millió spórolható meg!

A kedvezményes csok hitel is jelentős pénzügyi előnyt jelent, hiszen ennek kamata legfeljebb fix 3% lehet a futamidő alatt, piaci alapon hasonlót pedig az Otthontérkép Lakáshitel Kalkulátora szerint 5,5-7,5% kamatokkal kínálnak a pénzintézetek.

Ez komoly pénzügyi előnyt jelent:

egy 15 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű lakáshitelnél teljes visszafizetésben 4,6 millió Ft is lehet a különbség egy piaci jelzáloghitel és egy támogatott csok hitel között.

Ráadásul a csok hitel része július 1-től használt ingatlanok vásárlására is fordítható – jelenleg kizárólag újépítésű ingatlanra igényelhető –, ami hatalmas változást jelent, hiszen így többek számára jelent reális lehetőséget. Más kérdés, hogy a használtpiac kínálati árai e hír hallatán újra nőttek némiképp.

Elutasíthatják a csok igénylést!

De miért okozhat gondot csok jogosultság szempontjából, ha piaci ár felett vásárolsz meg egy ingatlant? Azért, mert a csok rendelet szerint amennyiben a vételár és a bank által meghatározott forgalmi érték között 20%-nál nagyobb a különbség, akkor automatikusan elutasítják a csok igénylést.

Amennyiben pedig valaki nem felel meg a csok feltételeinek, akkor nem csak a vissza nem térítendő támogatást, hanem a csok-hitelt (vagy éppen július 1-től a falusi csok-ot) is elbukja.

Konzervatívok, így óvatosan hiteleznek a bankok

Ekkora különbség normál esetben nem nagyon szokott előfordulni, ám ha drágán vásárol valaki, a bank pedig alacsonyra lövi be a forgalmi értéket, akkor összejöhet.

Ráadásul a Bankmonitor már kapott olyan információt egy nagy pénzintézettől, hogy a túlfűtött lakáspiaci helyzet miatt kifejezetten konzervatív értékbecslést folytatnak, ami nem is a csok, hanem a lakáshitelek miatt fontos. Ugyanis a bankok maximum a forgalmi érték 80%-áig hiteleznek, így az alacsonyabb forgalmi értékkel csökkenteni tudják a hitelezési kockázatot.

Egy jó tipp

Jó hír ugyanakkor, hogy amennyiben egy adott bank értékbecslése és a vételár között 20% feletti a különbség, meg lehet próbálkozni más pénzintézettel, hátha ott magasabb értéket állapítanak meg. Ha ott szerencsével jársz, akkor jogosult lehetsz a csok-ra, ezzel együtt pedig a csok hitelre és a július 1-től elinduló falusi csok-ra is.

A cikk megjelenését támogatta a Bankmonitor.