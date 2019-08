Bombabiztos lakáshitelt akarsz? Nagyszerű hír érkezett!

Jó hatással volt a tőkepiaci hozamcsökkenés a bankok hiteleire is: júliusról augusztusra több bank is visszavágta fix kamatozású lakáshiteleinek a kamatát. Több százezer forinttal csökkent ezzel a futamidő egészében várhatóan visszafizetendő összeg, és például egy 5 éves kamatperiódusú lakáshitel ma már akár 3% alatti kamattal is felvehető. Személyre szabott hitelkalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.