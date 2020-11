Bizonytalanságot okozott az áfa-hatás, egyelőre kivárnak a vevők

Az áfa-hatás (mindenki az új szabályokat, ösztönzőket várja) és a koronavírus felpörgő második hulláma miatt a lakóingatlanok iránti érdeklődés még a szokásosnál is mérsékeltebb volt októberben, derül ki egy friss kutatásból.

A lakáspiaci adásvételek száma általában mindig csökkenni szokott év vége felé, de az idei év e téren is kicsit más a korábbi évekhez képest. Egyfelől Magyarországon is javában tombol a koronavírus járvány második hulláma, ezen kívül a jövőre induló otthonfelújítási támogatást és az 5%-os áfát is idejekorán bejelentették. Ezek pedig így együttesen eléggé visszafogó hatással vannak az idei év végi ingatlanpiacra. Jelentős persze a különbség megyénként és ingatlantípusonként – állapítja meg egy friss kutatás.

Ingatlanok iránti érdeklődés változása 2020-ban

A lakások iránti érdeklődés sokkal magasabban indult év elején, mint a házak iránti kereslet. A házak és a lakások iránti érdeklődés is durván beszakadt március-április hónapokban a koronavírus járvány miatti korlátozásoknak köszönhetően. A nyári időszakban a házak iránti érdeklődés kicsit magasabb volt, mint a lakások iránti kereslet, de az ősz beköszöntével a házak iránt jobban csökkenni kezdett az érdeklődés, mint a lakások iránt.

Házak iránti érdeklődés különbségei megyénként 2020 októberében

2020 október hónapban a legnagyobb érdeklődés Komárom-Esztergom megyében volt, így az a 100%. A többi megye ehhez van viszonyítva. A második helyen Fejér megye végzett 98%-al, a harmadik pedig Nógrád megye lett 93%-al.

A középmezőny elég népes. Somogy megye: 77%, Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 72%, Vas megye: 63%, Baranya megye: 57%, Zala megye: 53%, Pest megye holtversenyben Verszprém megyével: 52% és Tolna megye: 40%.

Sok megyében 40% alatt volt a házak iránti kereslet. Ezek azok, amik jelentősen lehúzták az éves grafikonnak a végét. Bács-Kiskun megye: 37%, Heves megye: 35%, Budapest: 32%. Még jobban elmaradt a kereslet Csongrád megyében (26%), Békés megyében (25%), Jász-Nagykun-Szolnok megyében (18%), Győr-Moson-Sopron megyében (18%), Hajdu-Bihar megyében (17%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (13%).

Az északi részt kivéve egész Kelet-Magyarországon nagyon gyenge volt a házak iránti kereslet októberben. Érdekes Győr-Moson-Sopron megye, ami sokkal gyengébben teljesített, mint a környező megyék. Nem túl huszáros az eredmény a középső megyékben sem, ahol Budapest nyújtotta a leggyengébb eredményt.

Lakások iránti érdeklődés különbségei megyénként 2020 októberében

A lakások iránti keresletben Nógrád megye végzett az élen. A második helyen holtversenyben Vas és Komárom-Esztergom megye végzett 93%-al. A dobogóra még Zala megye fért fel 91%-al.

Viszonylag elég erős volt a lakások iránti kereslet még Tolna megyében (86%), Fejér megyében (82%), Somogy és Veszprém megyében (79%).

A középmezőnybe szorult Budapest (66%), Pest megye (62%), holtversenyben Heves és Békés megye (55%). A középmezőnyt Jász-Nagykun-Szolnok megye zárja 45%-al.

A leszakadó megyékben a házakhoz képest magasabbak az értékek. Csongrád megye holtversenyben Borsod-Abaúj-Zemplén megyével (38%), Baranya megye (36%), Győr-Moson-Sopron megye (33%), Hajdu-Bihar megye holtversenyben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével (32%).

A lakások iránti keresletben is kelet-magyarország teljesített rosszabbúl októberben. Nyugat-magyarországon csak Győr-Moson-Sopron megye és Barany megye gyengélkedett.

Mi várható idén év végéig?

Az új támogatások bejelentése elég korán érkezett. Ennek az egyik, ingatlant árulók szempontjából negatív hatása az, hogy aki idénre tervezett ingatlan vásárlást, azok jelentős része inkább jövő évre halasztja azt. Már most sok ingatlanos panaszkodik érdeklődés csökkenés miatt, amit tovább ront még a felfelé ívelő koronavírus járvány is.

Valószínűleg az év végéig már folyamatosan csökkenni fog az eladó házak és az eladó lakások iránti érdeklődés is. Az ingatlanosoknak még böjtösebb hónapokra kell majd számítaniuk. Kivétel talán az olyan ingatlanokat árulók, akiknek olyan jó állapotú ingatlanjaik vannak, amiknél már nem aktuális a felújítás. Ezek azok az ingatlanok, amiket októberben is jobban kerestek, szemben a felújítandókkal.

Mi várható jövőre?

Remélhetőleg a koronavírus járvány jövő nyárra alábbhagy, így nem lesz akadályozó tényező az ingatlanok adás-vételénél. A bejelentett otthonfelújítási támogatásnak több hatása is lehet. Az egyik, hogy sokan lehetnek, akik az ingatlan eladása helyett inkább felújításra fognak költeni. A másik, hogy a használt ingatlanok ára esetleg növekedhet is, mert érdemes lesz olyan használt ingatlanokat venni, amit 3 millió ingyen pénzzel szépen fel lehet újítani. Ez a használt ingatlanok iránti keresletet növelni is fogja.

Mint ismert: a 2022 végéig zajló építkezések esetében ismét 5 százalék lesz a lakásépítés áfája. Ez viszont az új építési ingatlanok piacát fogja élénkíteni. Valószínűleg az új ingatlanok ára is inkább nőni fog.

Mindkét intézkedés a munka árát és az építőanyagok árát fogja tovább növelni, mivel még nagyobb lesz a verseny a szakemberekért és az elérhető építőanyagokért is. Erősen kérdéses az, hogy a nagy mennyiségű felújításra jut-e majd elegendő szakember.

A statisztikákról

A statisztikai adatok a google keresési statisztikái alapján készültek, nem egyetlen ingatlan hirdetési portál adatai alapján, így nagy valószínűséggel jobban mutatják az ingatlanok iránti keresletet.