Bezár a Hello Baby Bar – Szálloda nyílik a helyén

Bezárták és a napokban végleg el is költöztették az Oktogonhoz közeli Andrássy út 52-ből a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtárát és az épület földszintjén működő Hello Baby Bar is néhány héten belül bezár – írja a 24.hu. Az épületet várhatóan szállodává fogják alakítani.