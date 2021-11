Beindultak a panellakások is – ennyi most Pesten a panel…

Némi megtorpanás után magára talált a panellakások piaca is. Mert a járvány ugyan a kertes házak iránti igény megnövekedését hozta magával, azonban az első hónapok megtorpanása után a panelek piaca is magára talált. A szakértők elmondják, hogy mekkora most a kereslet, és hol járnak az árak.

Továbbra is panellakások jelentik a legkeresettebb kategóriát Zuglóban és a XVI. kerületben – mondta Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője. Ennek oka, hogy bár áraik már nagyon megközelítették a téglalakásokét, még mindig a leginkább megfizethető kategóriát jelentik. A szakértő szerint az is megfigyelhető, hogy a relatíve olcsó panellakásokat is sokszor csak minimális, 20 százalékos önerővel tudják megvásárolni az emberek, mivel “kevesen rohangálnak a zsebükben 20-30 millió forinttal”.

Hozzátette, hogy a kétszobás, közepes méretű panellakások ára jelenleg 24-28 millió forint között mozog a két kerületben, ennyiért pedig nem lehet téglaépítésű lakásokat kapni. Megfigyelése szerint a panellakások árainak emelkedése 3-4 százalék körül alakult az idei évben.

Nagy Andrea, a Balla Ingatlan észak- és bel-budai irodájának szakmai vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy összességében az elmúlt év során a panelek esetében is tovább emelkedtek a hirdetési árak, így egy tipikus, erősen felújítandó panelt, melyet egy éve még 24 millió forintért lehetett eladni a III. kerületben, most 28 millió forint feletti áron kínálnak.

Ugyanakkor a dél-pesti kerületekben a járvány első hónapjaiban csökkenő vagy stagnáló árakkal találkoztak az ingatlanközvetítők. Mint Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője rámutatott: a panellakásoknál, valamint a felújítandó és átlagos állapotú ingatlanoknál olykor egy-egy nagyobb alku is megfigyelhető, de ez függ a kerületen belüli lokációtól, valamint a tulajdonosi háttér jogi rendezettségétől is.

A Havanna lakótelepen egy 35 négyzetméteres 1+1 félszobás lakás eladási ára 19-23 millió forint között változott állapottól függően. Az 52-59 négyzetméteres 1+2 félszobás vagy kétszobás panellakások ára 21-26 millió forintig emelkedett, míg a 62 négyzetméteres 2+1 szobás lakások ára 25-29 millió forintig. A pontos összeg minden esetben az adott ingatlan állapotától függ – hangsúlyozta az ingatlanközvetítő.

A XIX. és a XX. kerületben is azt lehet tapasztalni, hogy nem csak a családi házak iránt számottevő a kereslet, a rövid időre megtorpanó panelpiac is új erőre kapott, miután a járvány első hónapjaiban enyhe áresés is kialakult a szegmensben. Jobban keresik a vevők a felújított ingatlanokat, ugyanakkor egy felújítandó, de jól árazott panellakás is hamar gazdára találhat a szakértő szerint.

Csepelen sem csak a házakat keresik a vevők, a panellakások és a téglaépítésű lakások iránt is jelentős a kereslet, sok eladása volt a Balla Ingatlannak ezekben a kategóriákban is. A kétszobás, 50-55 négyzetméteres panellakások ára most 24-27 millió forint környékén mozog a XXI. kerületben, bár akadnak kifejezetten rossz állapotú lakások akár 22,5 millióért is, vagy például az Árpád utcában – ami nem egy felkapott környék Csepelen – 46 négyzetméteres, teljesen felújítandó lakást 20,5 millióért is lehet találni – említett egy példát Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője. Ezzel szemben olyan esettel is találkozni, amikor egy panellakást 31 millió forintért hirdetnek meg, mégis akad rá érdeklődő.

Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetőjének szavaiból az derült ki, hogy a IV. és XV. kerületben a legkeresettebb, másfél szobás panellakások jelenleg 23-25 millió forint körüli áron cserélnek gazdát, míg a nagyobb méretű panellakások ára 27-35 millió forint környékén alakul.

Dél-Budán ugyanakkor az volt megfigyelhető az elmúlt évben, hogy a panellakások árai egy jó ideig nem változtak, így egy átlagos, kelenföldi, kétszobás, erkélyes panellakást továbbra is 30-35 millió forint környékén lehet megvásárolni. Kivételt a jó elhelyezkedésű, szépen felújított panelek jelentenek, melyekért most még többet hajlandóak kifizetni a vevők, mint korábban – magyarázta Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője.