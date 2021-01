Balaton – friss körkép a tó ingatlanpiacáról

Tömeges kereslet a Balaton mellett – most érdemes vásárolni? A Portfolio.hu Csoportba tartozó Hellovidek.hu frissen közölt összeállítása szerint az idei nyár és az ősz is erősebb volt, mint a tavalyi a Balaton partján az ingatlanpiac szempontjából.

A portál által megkérdezett szakemberek szerint ez a trend részben annak is köszönhető, hogy a tavaszi szezont a vírusjárvány megtépázta, ám ahogy újra megindulhatott az élet, a szokásos szezonális csúcsok soha nem látott magasságokba emelkedtek.

Úgy tűnik, hogy mostanság akkorára nőtt a kereslet, hogy ezt követte a kínálat is. A négyzetméterárak az tovább emelkedtek, a vízparti telkeket nagyítóval kell keresni és a készpénzes fizetések aranykora köszöntött be.

A HelloVidék összeállításában három Balaton parti ingatlanirodát, a Lido Home-ot, az Otthon Centrumot és a City Cartell-t kérdezte meg az általuk tapasztalt tendenciákról.

Eddig leginkább Budapesten vásároltak az emberek befektetési céllal, másodlagos ingatlanokat, ám ez a tendencia a járvány miatt szinte teljesen befagyott. Nyáron szó szerint ki lehetett tenni a „telt ház” táblát a Balatonra, és ebből már abszolút lehet következtetéseket is levonni.

Nem csak a turizmus, hanem az ingatlanpiaci mozgás is láthatóan áttevődött a magyar tengerre. Nem véletlen, hogy a Balatonnál ma szó szerint minden kategóriában (telek, lakás, ház, családi ház, nyaraló) eladhatóak az ingatlanok.

Hévízen piaci ár alatt az ingatlanok

Úgy látom, hogy az emberek azt feltételezik, hogy a koronavírus miatt kialakult helyzet kihat a jövőre is. Sokan abban gondolkodnak, hogy ha nem lehet elhagyni az országot, akkor a Balatonnál legalább lesz lehetőségük nyaralni, de az ingatlan kiadása is jó üzletnek tűnik. Ez a jelenség generált egyfajta újabb árnövekedést, pedig az elemzők korábban még azt prognosztizálták, hogy idén csökkenni fognak az árak a magyar tengernél.

Ezzel szemben a vízparti lakásoknál a leginkább erőteljes az áremelkedés: Siófokon például 1,4-1,5 millió forintos lett a négyzetméterár és tovább emelkedik. Úgy tűnik, hogy tényleg nincs felső határ. A korábbi évek tendenciája is megfordult, Siófok drágább lett, mint Balatonfüred. Egyértelmű, hogy ha van kínálat, akkor van kereslet is és ez a tétel fordítva is megállja a helyét. Ez látszott az eladások számán is: májustól minden egyes hónapunk sokkal jobban alakult, mint a korábbi években – mondta el a HelloVidék kérdésére Harmat Zsuzsa, LidoHome tulajdonosa, hozzátéve, hogy az alkalmi vételek és alkuk időszaka a Balatonnál nem létezik.

Ahogy azt a szakember elárulta, miközben csökkent a kínálat, a jelenség tovább húzta felfelé az árakat. Ráadásul egyre kevesebb telek is van, ahová új beruházások épülhetnének a Balatonnál. A közvetlen Balaton parti telek- és házárak ezért a csillagos égig emelkedtek: telket 200 millió alatt ne keressen senki, de azt is „úgy kell összevadászni”. A telekárak csupán a belső településeken, például Lengyeltótiban vagy Ságváron stagnálnak, ahol egy terület ma körülbelül 10 millió forintba kerül. De akad más területspecifikus jelenség is, ahol aktuálisan jóval olcsóbban lehet ingatlant vásárolni.

Hévíz ennek a pandémiás helyzetnek az elszenvedője, ahol eddig leginkább a külföldiek fektettek be szívesen és amely turisztikai szempontból is kiemelkedőnek számít. Mára azonban szellemvárossá vált, ahol rengeteg ingatlan került a piacra, ezért gyakran a piaci ár alatt lehet házhoz, lakáshoz jutni. Az elemzők szerint Hévíznek legalább még kettő-három évre lesz szükséges ahhoz, hogy újra magához térjen – árulta el Harmat Zsuzsa.

Tavaly sokan árcsökkenésre számítottak, de ez nem következett be, helyette az adásvételek száma csökkent országszerte. A Balatonnál korábban több ingatlant adtak el a magánszemélyek, mint azt ingatlanosok, de ez a tendencia is abszolút megváltozott. A magyar tenger partján ráadásul még mindig minimális azoknak a tranzakcióknak a száma, ahol a vásárlók hitelhez nyúlnak.





A keszthelyi járás tűnik a legolcsóbbnak

Az idei nyár és ősz erősebb volt a magyar tenger partján, mint a tavalyi, ez részben annak is köszönhető, hogy a tavaszi szezont a vírusjárvány megtépázta, áprilisban nagyon visszaesett az értékesítés, azonban ahogy megindulhatott újra az élet, a szokásos szezonális csúcsok magasabbra törtek. Az Otthon Centrum közel duplázta az értékesítéseit az idei fő szezonban a tavalyi év azonos időszakához képest. Egyelőre azonban nem érzékelünk olyan helyzetet, ami a vevőknek kedvezne: tömegesen semmiképp sem jellemző, hogy szorult helyzetben lévő eladók jelentek volna meg a piacon. A Balatonnál a kereslet a vízparti ingatlanokra fókuszál, akár egy településen belül is nagy árkülönbség lehet a vízpartól való távolság alapján, mivel a vevők túlnyomó része csak vízpart közeli fekvésű ingatlan iránt érdeklődik, amiből véges a kínálat – mutatott rá Tóth Adrienn, az Otthon Centrum sajtóreferense.

