Balaton – az újabb átugrás számokban

Miközben már a korábbi években is lendületesen emelkedtek az ingatlanárak a Balaton déli partján, ezt a lendületet a járvány sem törte meg. Sőt, egy újabb jelentős áremelkedési hullám indult.

Habár évek óta lendületesen nőnek az ingatlanárak a Balaton déli partján, az elmúlt egy évben mégis újabb árrobbanás tudott bekövetkezni, mely az elmúlt hónapokban is éreztette hatását, és várhatóan még egy jó darabig nem mérséklődik – jelezte Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakmai vezetője.

Arra is felhívta azonban a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban némi eltolódás követezett be az igényekben: miközben továbbra is jelentős a kereslet a part menti vagy partközeli társasházi lakásokra, az is megfigyelhető, hogy sokan, akik az elmúlt 10-15 évben lakást vettek nyaralónak, azt most inkább kertes házra cserélik a Balaton mellett.

Mindez persze kihat a telkek és a régi használt nyaralók értékesítési áraira is, mellyel kapcsolatban néhány példát is említett a szakértő. Míg a Balaton déli partján, “a nyugati csücsökben” néhány éve még akár 3-5 millió forintért is lehetett találni vízhez közeli telkeket, ma ezeknek az ingatlanoknak az ára 20-25 millió forintnál indul.

De, ha az olyan kiemelt régiókra figyelünk, mint Siófok és Zamárdi, ott is azt látjuk, hogy míg 2020 tavaszán a telekárak még 90-100 ezer forint környékén mozogtak négyzetméterenként, ma már 150 ezer forintos induló árról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy egy 600 négyzetméteres telek ára mintegy 90-100 millió forintnál jár. A közvetlen, vízparti telkek esetében pedig 300 ezer forintos négyzetméterárról beszélhetünk.

A változások persze érintették az újépítésű társasházak piacát is, ahol szintén nagyot emelkedtek az árak, többek között a drasztikus építőanyag-drágulás miatt. Ez azt jelenti, hogy míg tavaly ősszel, télen és idén év elején – nagyjából februárig – bruttó 1-1,1 millió forintba került egy jó minőségű parti társasház négyzetmétere, addig ez mára 1,5-1,6 millióra kúszott fel. De akadnak olyan projektek is, ahol 2 millió forintra emelkedtek a négyzetméterárak – mondta Krausz Gábor.

Hozzátette azt is, hogy ezekben a társasházakban csak a legjobb adottságú lakások kelnek el gyorsan az előbb említett árakon, a többi lakás esetében kivárás a jellemző. A vevők egy része ugyanis úgy véli, hogy túlárazottak ezek az ingatlanok, és arra várnak, hogy a későbbiekben majd enged az árból a beruházó.

A tapasztalat azonban azt mutatja az elmúlt évek folyamatai alapján, hogy ezek az ingatlanok sem lesznek olcsóbbak, csak még tovább emelkedik az áruk. Korábban ez már többször bekövetkezett: vagyis azt az ingatlant, amit egyik évben még drágának találtak az érdeklődők, azt a következő évben még magasabb áron vették meg – hívta fel a figyelmet az ingatlanközvetítő.

Ha a használt ingatlanok piacán nézünk körül, akkor azt látjuk, hogy már a víztől távolabb is jelentős változások következtek be: a használt falusi házak árai a telekárakkal párhuzamosan emelkedtek. Míg 2-3 éve még nehezen lehetett 3-5 millió forintért eladni egy víztől távol fekvő telke, addig ezek most 10-20 milliókért cserélnek gazdát.

A családi házak esetében a víztől távolabb 30- 40 millió forintos eladási árakra számíthatunk, de a siófoki családi házak ára eléri a 800 ezer forintos négyzetméterárat is. Ami pedig a panellakásokat illeti, 500-600 ezer forintos négyzetméter árakra számíthatnak a vevők.

A szakértő szerint mindezek miatt alkuról a balatoni ingatlanpiacon nem nagyon beszélhetünk, hiszen a telkek szinte azonnal elkelnek, de a többi ingatlan is “kiforog” 1-3 hónap alatt. Talán egyedül a partmenti lakások piacán lehet alkuba bocsátkozni, de itt is csak azért, mert azok árait a tulajdonosok felhozták az újépítésű lakások négyzetméteráraihoz. Ugyanakkor ez is csak 5-10 százalékos alkut jelent – jegyezte meg.

Krausz Gábor arra is kitért, hogy a magas árak ellenére jelen vannak a befektetők a piacon, akik vagy új társasház építésébe kezdenek, vagy pedig lakásokat vesznek meg kiadási céllal. Hiszen a bérleti díjak emelkednek, mivel lekövetik az ingatlanárak alakulását. Ráadásul hosszú távon kiadó ingatlanok gyakorlatilag nem is léteznek most a balatoni piacon, ami a szakértő szerint egy rejtett lehetőség lehet a befektetők számára.

Ami a hitelfelvételeket illeti, megfigyelése szerint egyre gyakrabban használják ki a vevők a kedvező kamatozású forinthiteleket. Az önerő mértéke változatos: akadnak, akik csak az ingatlan árának 10-30 százalékát finanszírozzák kölcsönből, de vannak olyanok is, akik kihasználják a maximumot és mindössze 20-30 százalékos önerővel vágnak bele az ingatlanvásárlásba.