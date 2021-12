Az otthon a legfontosabb, ha jön a baba

Ha bővül a család, a megfelelő otthon biztosítása a legfontosabb nagyberuházás a gyermekesek és a gyermekvállalást tervezők körében. Az OTP Bank által készített országos reprezentatív felmérés* eredménye szerint a válaszadók többsége, több mint 60 százaléka erre áldoz a legtöbbet, ha érkezik a baba.

A kisebb kiadásoknál már vegyes a kép. A legtöbben a nagyobb, drágább holmikat, például a babakocsit és a járókát is megveszik előre, de jelentős azoknak az aránya is, akik az első körben csak a legszükségesebb dolgokat szerzik be. A felmérésben azt is megvizsgálták, hogy mennyit és miből költenek a családok gyermekáldásnál.

A felmérésben a családalapításhoz kapcsolódó beruházásokról és szokásokról kérdezték a résztvevőket. Minden második válaszadó mondta azt, hogy van gyermeke, 41 százalékuk számol újabb baba érkezésével a családba. A gyermektelenek közül minden negyedik felelte azt, hogy tervezi a gyermekvállalást. A harmaduknak nem volt vagy nincs szüksége nagyobb beruházásra, akiknek viszont igen, azok elsősorban a megfelelő lakáskörülmények biztosítására, vásárlásra, felújításra, bővítésre költöttek vagy terveznek elkölteni jelentősebb összeget. A gyermeket tervezők 72 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a lakáscélú beruházás lenne az első a baba érkezésekor.

Mire költenek a családok?

A gyermeket nevelők vagy gyermekvállalást tervezők relatív többsége (48 százaléka) előre beszerez néhány nagyobb dolgot is, például babakocsit, járókát vagy bútort. A válaszadók valamivel több, mint egyharmadára jellemző, hogy csak a legszükségesebb holmikra költ ebben a helyzetben. A minden újdonságot megvásárlók csoportja a legkisebb, 100-ból mindössze 2-en tartoznak ide.

„A baba érkezése elsősorban örömteli, de a gyermeket vállalók többségénél komoly kiadással is járó esemény. Az OTP Bank büszke arra, hogy piacvezetőként 10-ből 4 család nála veszi igénybe a Babaváró kölcsönt, hogy annak segítségével teremtse meg a megfelelő körülményeket az újszülött felneveléséhez, legyen szó lakásvásárlásról, bővítésről vagy felújításról” – mondja dr. Rajmonné Veres Ibolya, az OTP Bank fogyasztási hitelek folyamataiért felelős vezetője.

Így tervezik az induló költségeket a családok, ha érkezik a baba

A legtöbb válaszadó (42 százalék) 50-100 ezer forintos induló költséggel számol, a negyedük szánt/szán 100 és 200 ezer forint közötti összeget erre a célra, de jelentős (30 százalék fölötti) azoknak az aránya is, akik 200 ezer forintot meghaladó kiadást terveznek.

Ebbe az utóbbi csoportba jellemzően a 18-39 év közötti válaszadók tartoznak. A szülők több mint egyharmada kezd el takarékoskodni, amikor megkezdi a gyermekvállalás tervezését vagy megtudja, hogy érkezik az új családtag.

A fiatalok többet tesznek félre, de abban nincs különbség az eltérő korosztályba tartozó szülők között, hogy a baba érkezéséig mindent megtesznek a lehető legjobb körülmények biztosításáért.