Az ingatlanpiacon alig lehet már alkudni?!

Egyre kisebbek lesznek az alkuk az ingatlanpiacon – állítja a Balla Ingatlan fővárosra és környékére fókuszáló friss gyors-elemzése.

Míg az elmúlt évben a járvány első hullámát a nagyobb alkuk jellemezték, idén ez mérséklődött. Ugyanakkor, ha körülnézünk Budapesten és környékén, az egyes kerületekben és településeken eltérő arányokról számoltak be az ingatlanközvetítők.

A járvány első hónapjaiban növekedés volt megfigyelhető az alkuknál, ugyanakkor az árak visszakapaszkodásával párhuzamosan csökkeni kezdett a mértékük, így jelenleg átlagosan 3-6 százalék környékén mozog Budapest belső kerületeiben – jelezte Garaba Gergely, a Balla Ingatlan belvárosi irodáinak szakmai vezetője.

Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője ugyanakkor nagyobb számokról beszél. Úgy látja, hogy jelenleg a túlárazottság mértéke a két kerületben 10-20 százalékra tehető, ami az átlagos lakásoknál 3-4 milliós ártöbbletet jelent. Az alku ennek megfelelően jelentős, 10-20 százalékos is lehet egy-egy ingatlan esetében, de az is igaz, hogy ha egy lakást piaci átlagáron kínálnak, akkor alku nélkül is pillanatok alatt elkel. Viszont, ha nagyon a reális ár felett hirdetik, akkor egyáltalán nincs rá kereslet – magyarázta a szakértő.

Dél-Buda esetében is azt lehet látni, hogy az irányárak továbbra is rendkívül magasak, átlagosan mintegy 5-10 százalékos túlértékeltség figyelhető meg, így az alkuk is ehhez igazodnak, sőt a családi házaknál 10 százaléknál nagyobb alkukkal is lehet találkozni – mondta Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője.

Dunakeszin sincs ez másként, hiszen mint Balla Frigyes, a Balla Ingatlan dunakeszi irodájának szakmai vezetője elmondta: a jól árazott ingatlanokra nagy a kereslet és kisebb alkuval kelnek el, míg a kevésbé jól árazottakra egyrészt kevesebben jelentkeznek, másrészt akár 5-10 százalékos alkuval is számolniuk kell az eladóknak.

A Velencei-tó környékén is 5-10 százalék között mozog az alku mértéke, de ez csak azokra az esetekre igaz, ahol reálishoz közeli árat határoz meg a tulajdonos – jelezte dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának vezetője. Akik nem így tesznek, azok több évig is árulják az ingatlanjukat, és legfeljebb abban reménykedhetnek, hogy majd egyszer úgymond beéri a piac az általuk meghatározott árat. Ezzel persze nem járnak annyira jól, hiszen az egész ingatlanpiacon megváltoznak addigra az árak, így az eladó ugyanott van, mintha évekkel korábban reális áron, gyorsan értékesítette volna ingatlanját.

A XVIII. kerületben a használt lakások esetében a hirdetési idő függvénye, hogy 5 százalék alatti vagy a fölötti mértékben lehet alkudni, de általában szoros az irányár – mondta Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője. A felújítandó és átlagos állapotú ingatlanoknál olykor egy-egy nagyobb alku is megfigyelhető, de ez függ a kerületen belül a lokációtól, valamint a tulajdonosi háttér jogi rendezettségétől is.

Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője elmondta, hogy némi hajlandóságot az árcsökkentésre inkább csak a nagyobb méretű ingatlanok tulajdonosainál tapasztalnak, bár azt lehet mondani, hogy az alku azért általában megjelenik az adásvételeknél. Mintegy 5 százalék körüli mértékről lehet beszélni. Ez persze attól függ, hogy mennyire motivált az eladó, megtalálta-e már azt az ingatlant, ahová költözik, illetve mennyire túlárazott az ingatlan.

Tóth Viktória, a Balla Ingatlan XIII. kerületi irodájának ugyanakkor azt figyelte meg, hogy miközben az újépítésű ingatlanoknál egyáltalán nincs alku, addig annak mértéke a használt ingatlanoknál csökkenni látszik: jelenleg átlagosan 2-5 százalékról beszélhetünk, de egyre több a hirdetési áron történő értékesítés.

Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint náluk is megjelent az alku nélküli vásárlás, miközben a hirdetési és az értékesítési ár közötti különbség átlagosan most is 5 százalék körül alakul a két kerület ingatlanpiacán. Ugyanakkor akadnak olyan erősen túlárazott ingatlanok, ahol az alku mértéke eléri a 10-15 százalékot is.

Ennek ellenére egyre kevesebb sikerrel próbálkoznak alkuval a vevők: sok esetben az eladók motivációjával, esetleg a továbblépési lehetőségeikkel adódnak problémák. Egy-egy kiugró mértékű alku ugyan előfordul a piacon, de 5 százalékot is meghaladó mértékű árcsökkenés inkább csak a régebben hirdetett, nehezebben eladható ingatlanoknál jelenik meg.

A Balatonnál még kevésbé beszélhetünk alkuról: Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakmai vezetője szerint a telkek szinte azonnal elkelnek, de a többi ingatlan is “kiforog” 1-3 hónap alatt. Talán egyedül a partmenti, használt lakások piacán lehet alkuba bocsátkozni, de itt is csak azért, mert azok árait a tulajdonosok felhozták az újépítésű lakások négyzetméteráraihoz. Ugyanakkor ez is csak 5-10 százalékos alkut jelent – jegyezte meg.