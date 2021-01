Miközben csak egy bizonyos körnek szól a kormány otthonteremtési programjának január elsejével induló egyik új eleme, a használt lakások felújítására felvehető 50%-os, akár 3 milliós támogatás, mégis a piacot már megmozgatta – azaz a szakértők szerint érzékelhető hatással van már most is az ingatlanpiac egyes részeire!

Már most megmozgatta a piacot a lakásfelújítási támogatás , ami 2021. január elsejétől vehető igénybe. Itt – mint ismert – a számlával igazolt felújítási költségek 50 százaléka, de legfeljebb 3 millió forintos összeg szerezhető meg lakásfelújításhoz, abban az esetben, ha – több más feltétel mellett persze – legalább egy gyermeket nevel a felújításba belekezdő család vagy egyedülálló szülő.

Mint Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője elmondta, jelenleg két ellentétes hatás érvényesül a budapesti ingatlanpiacon. Az egyik a koronavírus-járványé, a másik az otthonteremtési programé. Utóbbi kapcsán megjegyezte, hogy a programban szereplő kedvezmények korlátozottak: elsősorban a kisebb gyermekeket nevelő családoknak szólnak, ráadásul csak áttételesen hatnak a lakáspiacra, hiszen nem lakás-, hanem családtámogatásokról beszélünk.

Ezen korlátozott hatás ellenére az otthonteremtési program új elemeinek év eleji elindulása életre keltette a lakáspiacot a november környékén még jellemző megtorpanás után – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Dél-Buda

Ugyanezt tapasztalja Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai irodáinak régiós vezetője, aki szerint, habár az idei évből eddig még csak néhány hét telt el, az már biztosan látszik, hogy jelentősen, mintegy 30-40 százalékkal megnőtt az érdeklődés a tavaly novemberi-decemberi időszakhoz képest. Ez érvényes minden lokációra Dél-Budán, ugyanakkor az is igaz, hogy most érezhetően inkább egy “terepfelmérés” zajlik, vagyis az érdeklődők egyelőre inkább csak tájékozódnak az ingatlanpiacon – mondta.

A kérdés most az, hogy ezekből az érdeklődésekből mikor lesznek realizálódó tranzakciók, vagy lesznek-e egyáltalán. Ez majd csak a következő két-három hónapban dől el, egyelőre ez még nem tapasztalható, mindössze az érdeklődés növekedése – tette hozzá Nagy Csaba, aki emiatt is optimista az ingatlanpiac idei évével kapcsolatban.

Dél-Pest

Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt érzékeli, hogy határozottan élénkült az ingatlanpiac az elmúlt hetekben, és ez a folyamat náluk nem is idén, hanem már tavaly december 10. környékén megkezdődött, majd a két ünnep között, valamint január elején csak tovább nőtt a lendület.

Ez alapján számára úgy tűnik, hogy a tavaly november környékén tapasztalható pangás inkább csak kivárás volt, és most az látható, hogy az emberek elkezdtek tapogatózni, tájékozódni, amiben jelentős részük van az otthonteremtési támogatásoknak, illetve a CSOK esetében az elengedett illetéknek is.

Emellett ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az újépítésű lakások áfája ismét 5 százalékra csökkent, ami kedvező a piac számára. Az is látható ugyanakkor, hogy az újépítésű lakások árai emelkedtek – tette hozzá Rácz Gyula László, aki ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az évből még csak néhány hét telt el, így nem feltétlenül érdemes mélyebb következtetést levonni az ingatlanpiacon eddig tapasztaltakból.

Az mindenesetre biztató, hogy a Covid negatív hatását kiegyensúlyozta a támogatások pozitív hatása, így jelenleg élénk vevői jelenlét érzékelhető a piacon – jegyezte meg a szakértő.

Kelet-Pest

Ugyanezt az élénk vevői érdeklődést érzi Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy szerinte ez nem feltétlenül vagy nem elsősorban az otthonteremtési támogatásnak köszönhető. Azt érzékeli ugyanis, hogy határozott kereslet mutatkozik most például a kis garzonokra, ismét keresettek lettek a panelek, de a két-háromszobás lakások és a családi házak is jól mennek.

Megfigyelése szerint a tavaly év végi “begubózás” után most év elején valóban életre kelt a piac, nő a hirdetések látogatottsága, többet cseng a telefon, több az érdeklődő. Elképzelhető, hogy közrejátszott ebben az árak változása is, de ez is inkább az alkuk növekedésében jelentkezik, mivel a hirdetési árak továbbra is magasan járnak.

Azt mindenesetre egyelőre még nem lehet megmondani, hogy ez az élénkülés végül az eladások számának bővülését is eredményezi-e. Sebestyén Tamás is úgy véli, hogy ez még a jövő zenéje, február-március környékén derülhet ki, hogy történt-e változás a piacon.