Már aktuális a fűtés kérdése: múlt héten leesett az első idei hó az ország bizonyos részein és a távolról fűtött otthonokban október 15-én hivatalosan is elindult az fűtési szezon. Az időjárás előrejelzés még szép időt jósol, de ha még nem tettük meg, érdemes már most lépni és felkészíteni a lakásokat, házakat és nyaralókat a téli időszakra. Az OTP Ingatlanpont szakértői ahhoz gyűjtöttek jó tanácsokat, hogy az elkövetkező hónapokban se érje kellemetlen meglepetés az ingatlantulajdonosokat.

Az időjárás még kegyes, de a múlt héten hivatalosan is elkezdődött az idei fűtési szezon, mostanság pedig az egész ország fagyos reggelekre ébred. Itt az ideje, hogy az ingatlanokat is felkészítsük a téli fagyokra. Legyen szó a fűtésről, nyílászárókról, vagy vezetékekről, az időben elvégzett ellenőrzés és karbantartás nemcsak sok bosszúságtól kímél meg minket, de az esetleges veszélyhelyzeteket is elkerülhetjük így.

A kéményellenőrzés életet menthet

Az első és legfontosabb a fűtőberendezések és égéstermék elvezetők ellenőrzése. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság statisztikája alapján minden hatodik lakástüzet a nem megfelelően kitisztított kémény okozza és idén már 702 esetben vonultak ki a tűzoltók kéménytűz miatt. A kéményellenőrzést szilárd tüzelés esetén évente, földgáz alapú fűtési berendezések esetében kétévente, a természetes személyek által birtokolt ingatlanok esetében ingyenesen, a társasházakban kötelező jelleggel, míg családi házak esetén a tulajdonos megrendelésére végzik el a kéményseprők. A kémény ellenőrzése és tisztítása mellett fontos ellenőriztetni a gázkészülékek állapotát is, ez a biztonságos és takarékos működés biztosítása mellett sok esetben a kiterjesztett garancia feltétele is.

„Ingatlanvásárlás során érdemes meggyőződni arról, hogy a kéménybélelés és a gázkészülék az előírásoknak megfelelő-e, ezzel megelőzve a későbbi kellemetlen meglepetéseket és hirtelen kiadásokat. Ugyanígy fontos azt is figyelembe venni, hogy más fűtési megoldásokkal összehasonlítva, a körülményes üzemeltetés és a viszonylag alacsony biztonságérzet miatt, általában a gázkonvektoros lakások piaci ára és keresettsége az egyik legalacsonyabb, ezért lehetőség esetén érdemes megfontolni az ilyen rendszerek korszerűsítését is” – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

CO Érzékelő sem árt

A gázkészülékek és kémények állapotának ellenőrzése és a szükséges tisztítás, karbantartás elvégzése mellett érdemes beszerezni egy szén-monoxid-érzékelőt is, amennyiben nyílt égésterű készülék található az ingatlanban. A megbízható érzékelőkről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján lehet tájékozódni.

Ugyanakkor a legmodernebb és rendszeresen ellenőrzött fűtési rendszer sem képes önmagában csodákat tenni akkor, ha az ingatlanból egyébként szökik a hő. Elsősorban a régebbi építésű ingatlanok esetében jelent gondot a hiányzó vagy elégtelen szigetelés, erre rövid távon olcsó és gyors megoldást jelenthet a nyílászárók utólagos szigetelése, de a probléma okának feltárására és hosszú távú orvosolására mindenképpen javasolt szakértő segítségét kérni.

A nyaralók és kertek is téli álmot alszanak

A kertkapcsolatos ingatlanok esetében jelentős károkat előzhetünk meg, ha nem feledkezünk meg a vízóra és a kerti vízrendszer fagymentesítéséről sem, ahogy a medencék téliesítése is feltétele annak, hogy a következő nyáron is élvezhessük a habokat.

Előfordulhat, hogy télen egyáltalán nem használjuk az ingatlant, legyen szó nyaralóról vagy bérbe adott lakásról, ilyenkor érdemes lekapcsolni az áramellátást, elzárni a vizet és a gázt, felírni és kis idő múlva ellenőrizni, hogy változott-e az órák állása. Amennyiben igen, úgy feltételezhetően valamilyen hiba van a rendszerben, aminek érdemes még azelőtt a végére járni, hogy nagyobb baj következne be. Régebbi építésű társas üdülőben ingatlan vásárlásakor az egyik első tisztázandó kérdés is a fűtéshez kötődik, nevezetesen, hogy a lakás egész évben használható-e, vagy az az egyáltalán nem ritka helyzet adódik, hogy télre – a kiépítetlen fűtésrendszer miatt – zárva van az épület.

Az újépítésű ingatlanok általában a legkorszerűbb fűtési, szigetelési megoldásokkal és nyílászárókkal rendelkeznek, így ezek esetében nem valószínű, hogy váratlan helyzetben találjuk magunkat. Első tulajdonosként, a lakás birtokba adásakor ettől függetlenül ajánlatos a fűtést is kipróbálni, ha erre van lehetőség. A régebbi lakások, házak esetében azonban már előfordulhat, hogy a rutinellenőrzés során kiderül, a javítás már nem gazdaságos, azonnali készülékcsere, kéménybélelés szükséges.

„Már előre érdemes végiggondolni azt, hogy egy esetleges felújítást milyen forrásokból tudunk finanszírozni. A 2021. januárjától elérhető Otthonfelújítási támogatás akár saját ingatlan felújításánál vagy felújítandó ingatlan vásárlásánál is kézenfekvő, egyben költséghatékony megoldás lehet a legkülönfélébb fűtéssel, hőszigeteléssel, égéstermék elvezetéssel kapcsolatos problémák orvosolására” – tette hozzá Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.