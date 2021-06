Átadta a LIVING, a WING lakófejlesztői ernyőmárkája, a Metropolitan Garden elnevezésű új lakóparkját a XIII. kerületi Béke tér szomszédságában. A Metropolitan Garden választékos alapterületű, barátságos otthonokat kínál 30 és 110 m2 között. A 107 lakás mindegyike erkélyes és okos funkciókkal is felszerelt.

A LIVING az országban elsőként lépett a piacra közösségi megoldásokat is kínáló lakófejlesztésekkel, így a Metropolitan Garden lakástulajdonosai is élvezhetik a mindennapokat megkönnyítő közösségi szolgáltatásokat, amelyek iránt az elmúlt időszak megváltozott körülményeinek következményeként jelentősen megnőtt az igény.

A LIVING projektje tehát közösségi szolgáltatásokkal, okos megoldásokkal, valamint minden lakás esetén erkéllyel várta új lakóit. A beruházás mögött a magyar ingatlanpiac vezető ingatlanvállalkozása, a WING áll, amelynek piaci ismerete és több mint húsz éves tapasztalata garanciát jelent a LIVING projektek értékálló, magas minőségre.

A Metropolitan Garden a XIII. kerületi Országbíró utca 54. szám alatt található, a Béke-tér közvetlen szomszédságában. Elhelyezkedésének sajátossága a zöld övezet, valamint a belváros közelségéből fakad. A rendkívül jó tömegközlekedési infrastruktúrával ellátott környék közvetlen közelében egyaránt megtalálható számos bevásárlási lehetőség, önkormányzati iroda, játszótér, óvoda, valamint a projektterülettől 100 méterre található egy igényesen kialakított park is.

A Metropolitan Garden hatékony alaprajzú lakásainak alapterülete 30-110 négyzetméter közötti, a felmerülő igényeket figyelembe véve a legnagyobb számban 50-60 négyzetméter körüli lakások közül lehetett választani. Minden otthonhoz tartozik egy kellemes atmoszférájú erkély is, amelyek átlagos mérete 12 négyzetméter, illetve az épület alatt mélygarázs is megtalálható. A lakópark különlegessége, hogy a tetőszinten maximálisan az egyedi igényekre szabható, budai hegyekre néző panorámás, teraszos otthonokat alakítottak ki.

Kiváló műszaki minősége és remek lokációja mellett a Metropolitan Garden igazi értékét a lakópark nyújtotta okos megoldások, valamint a széles közösségi szolgáltatáspaletta jelenti, amelyekkel a LIVING célja, hogy az ott lakók életminőségét javítsa. A közösségi játszószoba számos lehetőséget biztosít a legkisebbek szórakoztatására, míg a közösségi könyvtár a felnőttek számára is tartogat új olvasnivalókat. Mindezek mellett közösségi barbecue, fűszerkert, takarítószolgálat, közösségi fészer, autómegosztó, valamint 24 órás csomagátvételi pont is megtalálható az épületben.





„ A LIVING fejlesztésében épülő lakóparkok lokációinak kiválasztása során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a leendő lakóknak ne kelljen kompromisszumot kötniük; a gyors belvárosi kapcsolat és a kertvárosias környezet mellett fontos szempont továbbá a lakóparkok közvetlen vonzáskörében elérhető szolgáltatások sokszínűsége, valamint a kerület nyújtotta megfelelő tömegközlekedés is” – mondta Martin János, a LIVING üzletág igazgatója.

A LIVING a tavalyi évben adta át a 231 lakással rendelkező Kassák Residence lakóparkot, a Kassák projekt első ütemét a XIII. kerületi Klapka utcában. A Kassák Residence Magyarországon elsőként nyújtott lakói számára közösségi szolgáltatásokat. A Bosch-sal együttműködve egy közös használatú fészer érhető el az épületben, a Rendi.hu által biztosított takarítószolgálat alkalmi és rendszeres takarítás esetén is igénybe vehető, megkönnyítve ezzel a mindennapokat, itt valósult meg az első kültéri Foxpost és a Kassák Residence az első lakópark, amely közösségi applikációt, a Spaceflow-t kínálta lakói számára, akik közös chatfelületen oszthatnak meg egymással híreket, de emellett exkluzív kedvezményekkel is kedveskedik a fejlesztő a lakóknak. A projekt sikerét bizonyítja, hogy már zajlik a második ütem a Kassák Passage kivitelezése is.