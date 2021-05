A Cordia Blackswan megkezdte azoknak az exkluzív, angliai lakásoknak az értékesítését, amelyeket az angliai Birminghamben található The Gothic projekt keretében alakít ki. A város történelmi negyedében zajló fejlesztés 2022-re készül el.



Idén áprilisban indultak el a Birmingham Jewellery Quarter (Ékszernegyed) városrészében található, The Gothic elnevezésű fejlesztés munkálatai, és immár megkezdődött annak a 16 exkluzív lakásnak az értékesítése is, amelyeket a projekt által érintett, régóta üresen álló épületek átépítésével és felújításával alakítanak ki. A viktoriánus stílusú, teraszos, egy-, két- és három hálószobás, illetve duplex otthonok 250.000 fonttól érhetőek el, az épületek földszintjén pedig több üzlethelyiséget is kialakítanak.

Ebben a Birmingham központjától 15 perces sétatávolságra fekvő városrészben a Cordia Blackswan további lakóingatlan-, kereskedelmi és irodaprojekteken is dolgozik, köztük a Lloyd’s bank egykori épületének átalakításán. Ez utóbbi során úgy állítja vissza a műemlék épület régi fényét, hogy közben egy, a mai kor követelményeinek tökéletesen megfelelő, innovatív irodaházat alakít ki, amely a vállalat főhadiszállásának is otthont ad majd.

„Büszkék vagyunk arra, hogy Birmingham ikonikus negyedének megújításából is kivehetjük a részünket. Az angol piac jelentős potenciállal rendelkezik, így vállalatunk tevékenységében is nagy hangsúlyt kap a jövőben: e folyamat első kis lépése a The Gothic projekt. Itteni jelenlétünk mérföldkőnek számít a Cordia nemzetközi expanziós folyamatában, amelynek célja, hogy Európa egyik vezető és leginkább diverzifikált portfólióval rendelkező lakóingatlan-fejlesztő csoportjává váljunk” – mondta Földi Tibor, a Cordia International igazgatóságának elnöke.

A The Gothic projekt épületeit a XIX. század elején építették fel, a beruházás névadója pedig az a pub, amely 1870-től egészen a 2000-es évek elejéig fogadta a betérőket. Bár a területen számos ingatlan renoválásra, újjáépítésre vár, a több mint 200 műemléki épületet felvonultató negyed továbbra is fontos gazdasági szerepet tölt be, hiszen ez adja az Egyesült Királyság ékszerkészítő iparának 40 százalékát.

A Blackswan Propertyt a Cordia International Zrt. 2020-ban vásárolta meg, majd nevezte át nemzetközi expanziós stratégiájának részeként. A brit vállalat több mint tíz éve foglalkozik lakóingatlan-fókuszú, vegyes használatú fejlesztésekkel Anglia West Midlands régiójában.