Amiről a bankok is hallgatnának: egy nagy baj van a lakáshitelekkel

Egyáltalán nem túlzott a magyar lakosság eladósodottsága ma sem, a devizakockázat eltűnése és az adósságfék-szabályozás pedig sokkal biztonságosabbá tette a lakossági hitelpiacot – hangsúlyozza mostanában több cikk és elemzés is. Ezekkel az állításokkal mi is egyetértünk. Maradt azonban egy probléma, amiről keveset hallunk és olvasunk, talán azért is, mert nem úgy néz ki, hogy bárki is a tömeges megoldásán dolgozna: mintegy félmillió meglévő jelzáloghiteles családot rövid távon is súlyosan érinthet a kamatkörnyezet váratlan megemelkedése, a közjegyzői díjak tavasszal várható emelkedése pedig csak rontani fog a menekülési esélyeiken. Néhány ábrát és adatot mutatunk be a problémáról.