Tavly tavasszal, a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére megalakult a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület, a LITT. Ennek a fontos lakáspiaci szervnek az elnöke friss információkkal szolgált az 5%-os rozsdaövezeti áfa kapcsán is a Világgazdaságnak.

Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója és egyben az egyik legfontosabb ingatlanpiaci szakmai érdekegyeztető testületnek, az MNB segítségével szertveződő LITT-nek az elnöke adott interjút a minap a Világgazdaságnak, amiben beszélt többek között a Portfolio februári konferenciáján is felmerülő építőipari hatékonyságnövelésről, a háttérben készülő és várva várt hazai rozsdaövezeti térképről is – írja a portfolio.hu, a Világgazdaságra is hivatkozva.

A járvány miatt hezitáló ingatlanberuházók meggyőzése érdekében az építőipar kollektív feladata az akár 10-15 százalékos árcsökkentés – mondta a Világgazdaságnak Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. alapítótárstulajdonosa. Úgy látja, az ágazat GDP-arányos súlya a mostani 5-6 százalékról belátható időn belül újra elérheti a korábbi 9-10 százalékos szintet, ha munkaszervezésben, hatékonyságban 20-25 százalékkal javul a szektor szereplőinek teljesítménye.

A gazdaságot övező bizalomvesztés, a kereslethiány viszont az építőiparra is rányomja a bélyegét, az átrendeződés, a pozíciókeresés a szektorra is hatással van. Bizonytalanabbá váltak a megrendelők, főként az ipari beruházások terén, mivel a gyártócégek nagy része még nem talált magára. De az ingatlanfejlesztők egy része is kivár, pedig ha nem termelődik újra a szerződésállomány, az gondot okozhat. Az átmeneti nehézségek azonban részben ellensúlyozhatók a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseivel és a Magyar Nemzeti Bank konstrukcióival – mondja a cégvezető.

Scheer úgy látja, hogy a vírus második hulláma nélkül is jöhet egy mélypont 2020 negyedik vagy 2021 első negyedévében, ha már nem érkeznek be újabb munkák. A kérdésre, hogy mi lehet a megoldás, a korábbi megszólalásaihoz hasonlóan úgy válaszolt: “Az építőiparnak árat kell csökkentenie, és ez kollektív feladat. Ebben az építőanyag-gyártóknak és -forgalmazóknak ugyanúgy partnernek kell lenniük, mint a szak- és generálkivitelező cégeknek, ha pedig vékonyabban fog a ceruza, racionalizálni kell a belső folyamatokat.

Ennek szellemében az utóbbi hónapokban mi is jóval visszafogottabban árazunk, akár 10-15 százalékkal alacsonyabb ajánlatokat téve – mondja.

A Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) legutóbbi, online ülésén is a barnaövezet volt a fókuszban, már mindenki a fejlesztési zónákat kijelölő térkép szeptemberi megjelenését várja.

“Meggyőződésem, hogy már ma is minden második újlakás-fejlesztés barnaövezeti, ezeknél utólagos átárazás várható a különbözet miatt.” – teszi hozzá.

Ez a helyzet jelenleg azt eredményezi, hogy sok vevő talán most még kivár egy pár hetet, hogy biztosan olyan projektbe vásároljon, ami bekerül az 5%-os körbe, így akár 10-20 milliót is spórolhat az új lakásán. Az az összeg pedig elég jól tud jönni a lakás berendezésekor. Ugyanakkor az is kardinális kérdés, hogy a megkülönböztetett területek milyen irányba, a városok mely részeit segítik a fejlődésben, megújulásban – mondta el a szakember.