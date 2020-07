Ahol nőhet az ár: igazi nyertes lehet a Velencei tó

A balatoni nyaraló-célpontokhoz képest félúton, de ingatlanárakban is féláron találhatjuk meg következő lakásunkat, házunkat amennyiben a Velencei-tó régióját választjuk.

Ugyanakkor mostanra már szinte Budapesti külső agglomerációjához tartozó településekről beszélünk a tó mellett. Ezek pedig nagyon jól ötvözik a nyugodt otthonteremtési és a tóparti pihenési és sportolási lehetőségeket.

A Duna House a használt és újlakáspiac változásait is megvizsgálta elemzésében. E szerint az ország harmadik legnagyobb természetes tavának települései rohamos mértékben fejlődtek az elmúlt 10 évben gazdasági és turisztikai szempontból is. „A legfrissebb kormányzati tájékoztatás alapján ebben az időszakban Velencén és Agárdon 79%-kal nőtt az eltöltött vendégéjszakák száma, és tavaly közel 130 ezren nyaraltak a környéken, amelyhez számtalan partszakasz felújítás és településszerkezeti modernizáció is párosult.” – nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője.

„Ezzel párhuzamosan az ingatlanpiac is fejlődött, egyre több és változatos újépítésű beruházások mellett a használtingatlanok ára is folyamatosan emelkedett. A régió településein azonban még így is kedvező lehetőségeket találhatnak az érdeklődők. Ingatlanközvetítő tapasztalatok alapján ráadásul egyre többen agglomerációs lehetőségként tekintenek a környékre, hiszen fél órán belül a főváros és például Székesfehérvár is elérhető”

Újépítés féláron

A környéken egyre bővülő újépítésű beruházások közül válogathatnak az érdeklődők. Jelenleg több mint 100 lakás fejlesztése zajlik a Duna House adatai alapján, amelynek több mint a fele még szabad, azaz megvehető lakás. A kisebb lakások mellett megtalálhatóak tipikusan otthonteremtéshez tökéletes nagyobb családi sorházi lakások is, amelyek a többi tóparti fejlesztéshez képest kuriózumnak számítanak.

Ráadásul ezek fajlagos ára jelentősen versenyképes az újépítésű piacon, hiszen az 500 ezer forint körüli négyeztméterár a fővárosi és balatoni hasonló fejlesztésekhez képest félárnak számít. A települések közül Gárdonyban találhatunk nagyobb 3 szintes, 168 nm-es sorházi lakásfejlesztéseket, amelyeknél a meghirdetett árban a garázs és kocsibeálló és természetesen a saját kert is benne van.

Használtlakás piac

A legalacsonyabb átlagos négyzetméterárat Kápolnásnyéken és Sukorón mérte az elmúlt egy évben a Duna House, ahol 200-250 ezer forint körül árulták az ingatlanok négyzetméterét. A legnagyobb árváltozás Pákozdon volt megfigyelhető, ahol 2019-ben 300 ezer forintra nőtt az átlagos négyzetméterár. Velence és Gárdony négyzetméterárai ennél is magasabbak valamelyest, a fővárosi árakhoz viszonyítva azonban érezhetően alacsonyabb áron vásárolható vízpart közeli ingatlan az említett településeken.