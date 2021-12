Megingathatatlan a Győr, Debrecen, Szeged trió elsősége a vidéki újlakás-piacon, ebben a három városban épül a legtöbb lakás. Az árak egy év alatt 16 százalékot nőttek, a fejlesztők országos átlagban 716 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért, de a nagy trióban ennél is többet kell fizetni.

Az Otthon Centrum 2021 IV. negyedévében készített felmérése alapján a vidéki megyei jogú városokban 285 projektben majdnem 7200 lakás kivitelezése van folyamatban, és a beruházók átlagosan 716 ezer forintos négyzetméteráron hirdették a piacon az ingatlanokat. A szabad lakások száma a felmérés pillanatában elérte a 3300 darabot.

„Továbbra is Győrben, Debrecenben és Szegeden található a legtöbb beruházás és ebben a három városban épül a legtöbb lakás” – összegezte a felmérés eredményeit Soóki-Tóth Gábor. Az Otthon Centrum elemzési vezetője kiemelte, hogy a projektek számát tekintve a hajdúsági megyeszékhely vezeti a listát (42 darab), de a lakásszámot vizsgálva már Győr (1089 darabbal) valamivel megelőzi Debrecent. A sorban harmadik Szeged sincs sokkal lemaradva, 36 projektben majdnem 1000 lakás kivitelezése kezdődött el. Országos szinten ebben a három városban indult az összes vidéki beruházás 37,5 százaléka, de ha Pécset is beleszámítjuk, akkor ebben a négy városban található a 23 megyei jogú városban épülő lakások 50 százaléka.

„A helyzet nem változott, továbbra sem tudunk legalább négy lakásos új projektről Dunaújvárosban és Salgótarjánban” – ismertette a másik végletet a szakember, aki elmondta: a lista utolsó három helyén holtversenyben Békéscsaba, Hódmezővásárhely és Szekszárd szerepel. A három városban egyenként három-három projekt épül, a lakásszámot tekintve pedig Békéscsaba az utolsó, mindössze 25 darabbal.

Az új projektben kínált szabad lakások átlagos négyzetméterára országos szinten 716 ezer forint volt. Debrecenben legmagasabbak a fajlagos kínálati árak 890 ezer forinttal, amelyet Veszprém követ 855 ezer forintos középértékkel, míg a harmadik Sopron átlagosan 796 ezer forinttal. A legkedvezőbb áron Nyíregyházán kínálják az új lakásokat kicsivel 500 ezer forint alatti négyzetméteráron, amelyet Hódmezővásárhely és Eger előz meg valamivel fél millió forint feletti átlagos kínálati négyzetméterárral.

Az Otthon Centrum elemzése szerint vegyes képet mutat a tavalyi és az idei adatok összevetése. A projektszámok és az épülő, valamint tervezett lakások száma néhány százalékkal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. Az elindított új projektek száma viszont az előző negyedévhez képest 40 százalékkal emelkedett: összesen 42 projekt jelent meg a különböző online felületeken. A bő 700 ezer forintos átlagos négyzetméterár pedig 16 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi ár.