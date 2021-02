Az utcát fűtik sokan, akik régebbi házban laknak, hiszen egy szigetelés nélküli családi házban az energia 35 százaléka a falakon, 25 százaléka az ablakokon, 15 százaléka a padlón keresztül, 25 százaléka pedig a tetőn át távozik. A tető hőszigetelése – az egyre népszerűbb fújható üveggyapot szigetelésnek köszönhetően – a legegyszerűbben, leggyorsabban elvégezhető munka.

A kedvezményes lakásfelújítási kölcsön jelentősen élénkítheti az ingatlanfelújítások piacát is. Becslések szerint akár több ezer családi ház padlás és tetőterének még februárban elkezdődhet az energiahatékonysági felújítása.

A magyarországi ingatlanállománynak szüksége is van energetikai korszerűsítésre, hiszen szakértői felmérésekből is az derül ki, hogy a hazai ingatlanok 40-50 százaléka energetikailag korszerűtlen. A korszerű, szigetelt, jobb állapotú ingatlanok piacképesebbek és könnyebben is értékesíthetők, ezért is érdemes élni a lehetőséggel.

A Knauf Insulation egy korábbi, nem reprezentatív felmérése szerint Magyarországon a háztartások rezsijük átlagosan 75 százalékát fűtésre költik.

Az épületek 60-70 százalékában nincs szigetelve a tető, a födém, ezért érdemes még akár most télen is ezeket szigetelni, hogy ne az utcát fűtsük.

A meleg levegő felfelé száll, így a nem megfelelően szigetelt tetőn keresztül a keletkezett fűtési energia 25 százaléka távozik. Hiába a jól záródó, modern nyílászáró, ha a födémen át elszökik a meleg.

A tetőszerkezet utólagos szigetelése – illetve a régi 15-20 éves megroskadt tetőszigetelés felújítása – korábban több hétig tartó munkával, bosszúsággal járó felújítás volt. Egy korszerű technológiának, a fújható üveggyapot szigetelésnek köszönhetően azonban tisztán, gyorsan, bontás nélkül, akár egy nap alatt végezhetnek a szakemberek a teljes padlás és/vagy tető szigetelésével.

A fújható üveggyapot egy kötőanyagmentes, hófehér vattaszerű anyag, melyben a szálak egymáshoz tapadnak, így nem szúr és nem porzik. Könnyű, nem terheli jelentősen a tetőszerkezetet, kiváló hőszigetelő. Nem éghető, nem nedvszívó, jó páraáteresztő, hőhídmentes szigetelést biztosít. Szigetelhetőek vele az üreges falak és szerkezetek is, gerendás és üreges födémek, tetőterek, párnafás padlószerkezetek, borított fafödémek és duplahéjú lapostetők.

A fújható szigeteléstechnológiát, egyre többen választják az épületek utólagos hőszigeteléséhez. Ez az eljárás a hagyományos ásványgyapot szigeteléshez képest ugyan drágább, viszont nincsenek bontási-helyreállítási költségek, illetve időjárástól függetlenül is kivitelezhető a munka, akár télen is” – mondta el Aszódy Tamás a Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatója.

„A fújható szigetelési eljárással gyorsan jelentős javulást érhetünk el épületeink energiahatékonyságában, hiszen bontás nélkül gyorsan, tiszta munka végezhető. A megrendelő pontosan annyit fizet, amennyi szigetelőanyagot a kivitelezés során felhasznál, illetve annak munkadíját.” – tette hozzá a szakember.