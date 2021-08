A munkások harmada feketén dolgozik az építőiparban

Egy vizsgálat kapcsán kibukott: minden harmadik ember feketén dolgozik itthon az építőiparban. Legalábbis ezt írja a Népszava egy, az innovációs tárca foglalkoztatás-felügyeleti főosztályának idén április 26. és május 14. között lefolytatott célvizsgálatára hivatkozva. A munkáltatók sok esetben nem is tudták, hogy közben szigorúbb szankciók léptek érvénybe.



Úgy tűnik, hogy idén tavasszal még nem bizonyult elrettentő hatásúnak a kormány fekete foglalkoztatás elleni új szabályozása.

Legalább is erre enged következtetni, hogy a jogsértésen kapott munkáltatók többsége az ellenőröktől hallott róla először. Többek között erre is rávilágított az innovációs tárca foglalkoztatás-felügyeleti főosztályának idén április 26. és május 14. között lefolytatott célvizsgálata – írja a Népszava, a lapot a Portfolio.hu Ingatlan rovata idézi.

Az ellenőrzések kiemelten az építőiparra – autópályák, hotelek, hidak, társasházak, családi házak, éttermek építésére, felújítási munkákra – irányultak. Az ágazatban folyamatosan emelkedik a súlyos munkaügyi jogsértések száma, illetve a feketefoglalkoztatás.

A célvizsgálat során 899 építőipari vállalkozás 2520 dolgozóját ellenőrizte a hatóság, csak hatból egy munkáltatónál volt minden rendben, és a 2520 ellenőrzött dolgozó harmada(!) feketén volt foglalkoztatva.

A döbbenetes a szám, de sok változás nincsen: mert ezek az eredmények hasonlóak a két évvel korábban lefolytatott célvizsgálat tapasztalataihoz, tehát a trendek nem változtak – mutat rá a főosztály nemrég közzétett jelentése.

Hozzátették, az új foglalkoztatásfelügyeleti előírások még teljesen ismeretlenek a munkáltatók és könyvelőik körében. Ilyen újítás például, hogy idén március 1-je óta a fekete foglalkoztatáson kapott cégek a büntetési tételek megfizetésén túl kötelesek az adóhatóságnál bejelenteni is az érintett munkavállalóikat. Legalább a minimálbér mértékéig, és legalább 30 napra visszamenőleg tehát járulékot is kell fizetniük a feketén dolgozók után!

Ez a bejelentési kényszer ugyan szigorúbb szabályozás, mint ami korábban érvényben volt (amikor is a munkáltató akár mindössze 100 000 forintos bírsággal is megúszhatta), de még mindig enyhébb, mint a korábbi tervezet, mely szerint a cégnek minden be nem jelentett dolgozó után az aktuális minimálbér többszörösét kellett volna bírságként befizetnie…

Az építőiparban a feketefoglalkoztatás 93 százalékban a bejelentés elmulasztásával valósul meg. A munkaügyi ellenőrök szerint tudatos jogsértésre utal az az elterjedt gyakorlat, amikor a helyszíni ellenőrzés megkezdése után – miután a dolgozó jelzi telefonon a helyzetet – a munkáltatók pár percen belül bejelentik az illegálisan foglalkoztatottakat.