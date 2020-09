A menő diákok új építésű albérletekbe költöznek

Egy friss elemzés szerint változatlanul vonzóak az új építésű lakások az albérletekbe költöző, tanévkezdő egyetemisták számára.

Sok helyütt, például az orvosi egyetemek környékén külföldiek dominálnak, de mellettük a hazai egyetemisták is megrohamozzák tanévkezdéskor az új építésű albérleteket – mutat rá Magyarország vezető lakásfejlesztőjének, a Cordiának az elemzése.

A több száz új építésű lakás kiadását is kezelő vállalat adatbázisa szerint a bútorozott garzon és az egy hálószobás otthonok a legnépszerűbbek a diákok között. Ebben a szegmensben az érdeklődőknél elsősorban a lokáció, a komfort és az elérhető szolgáltatások a döntőek a választásnál. Az albérletárak ennek megfelelően – a tavaszi kilengés után – már vissza is tértek az év eleji szintre.

A Cordia Property Management által kezelt új építésű ingatlanok kétharmadát egyetemisták veszik ki, akiknek többsége külföldi fiatal, harmaduk pedig magyar hallgató.

A belvárosi lokációk továbbra is a legkeresettebb a diákoknál, akiknél a Corvin Sétány és a Rózsa utca a legnépszerűbb célpont, azonban egyre többen választják a központhoz közeli, XIII. kerületi Young City projektet is.

Az albérlők 1 évre kötelezik el magukat az adott lakás mellett, és általában legalább egy alkalommal szerződést is hosszabbítanak. Míg a magyarok a garzont, addig a külföldiek inkább az egy hálószobás albérleteket részesítik előnyben.

Az új építésű bérleményeket keresők között a költségeket megelőzik olyan szempontok, mint a kiváló tömegközlekedés, a könnyű megközelíthetőség, a szolgáltatások széles köre, illetve a lakás által nyújtott kényelem. Ennek következtében, ezen ingatlanok bérleti díjait kevésbé érintették az elmúlt hónapok nehézségei.

A Cordia adatai alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt ebben a szegmensben is némileg érezhető volt a teljes albérleti piacon tapasztalható visszaesés, azonban júliusra már visszatértek a díjak az év eleji szintre. Az állandó keresletnek és a trendeknek megfelelően a befektetési célú újlakás-vásárlók számára továbbra is népszerűek a belvárosi helyszínen található ingatlanok, mint a Corvin Sétány vagy a Rózsa utca, valamint az angyalföldi Young City, a Dunához közeli Marina Garden, a bel-budai Kapás 21 illetve a zöldövezeti Madárhegy, Zugló és Sasad fejlesztései is.

„Az új építésű albérletpiac nem csupán a diákok számára vonzó, mivel számos fiatal, pár és család is ebben a kategóriában keres otthont, akár hosszabb távra. Így a befektetőknek érdemes mind a főváros belső kerületeiben, mind a külváros népszerűnek számító lakóparkjaiban is gondolkodniuk, és eszerint bővíteniük portfóliójukat. A tapasztalat alapján a bérlők értékelik, ha egy szakosodott ingatlankezelő cégtől veszik ki a lakást, mivel a felmerülő problémáikra azonnal reagálnak és hatékonyan kezelik” – mondta Görög Áron, a Cordia marketing- és értékesítési igazgatója.