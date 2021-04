A lakásárak elindultak felfelé – mutatjuk mennyire!

A Duna House országos lakásárindexe valós tranzakciók alapján a piacon legelsőként mutatja a lakásárak változásának irányát, mértékét és ütemét.

Az idei első negyedéves adatok az eddig tapasztalt aktív piaci kereslet és megnövekedett tranzakciószámokat igazolva felfelé induló lakásárakat mutatnak szinte minden szegmensben. A teljes átlagot mutató országos lakásárindex nominál értéken rekordszinten, 199 ponton zárt, ami reálértéken kisebb ütemű emelkedést jelent.

A lakástípusonkénti országos panel, illetve tégla árindex szintén rekord szintre emelkedett az első negyedévben, a panel árindex 219, a tégla árindex 182 ponton zárt.

Vidéken minden mutató emelkedett, Budapesten vegyes volt a kép. A fővárosi panel árindex rekordot döntve, 225 pontról 240 pontra nőtt az első negyedévben, miközben tégla árindex 168 pontról 165 pontra csökkent. A nem indexált havi értékesítési adatok hasonló képet mutatnak.

Vidéken mind Keleten mind Nyugaton emelkedő lakásárakkal találkozhatunk minden lakástípusnál, míg a fővárosban kis mértékben csökkentek Budán a panelárak és pesten és belvárosban a tégla építésű otthonok.

Újabb rekorddal tovább folytatódik a lakáspiac szárnyalása, márciusban az elmúlt 10 évben először lépte át a 15ezres határt az adásvételek száma, így összesen több mint 41ezer adásvétellel zárt a piac, ami szintén az elmúlt 10 év legerősebb első negyedévét jelenti.

A Duna House elemzői szerint az aktív piacot és a továbbra is erős keresletet, a nemzetközileg is tapasztalható koronavírus járvány okozta lakhatási igények változása miatti többlet tranzakciók és hazai környezetben az erre ráerősítő otthonteremtési támogatások okozzák. A szakemberek szerint ez a piaci trend éves szinten akár kétszámjegyű árnövekedést is okozhat az ingatlanoknál.

Az ingaltanpiac mellett bedurrant a jelzáloghitel piac, ahol Duna House pénzügyek 93 milliárd forintos piaci volument jelzett előre, ami szintén csúcsot jelent Magyarországon. Az óriási erősödést az év elejétől indított rengeteg hitelügylet valós megjelenése okozta, amellyel már az előző hónapokban is számoltak a pénzügyi szakemberek.