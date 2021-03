Tavaly tavasz óta vagyunk kénytelenek együtt élni a koronavírussal, a korlátozások valóságával, ami nagyon sok területen éreztette és érezteti a negatív hatását, amiből az ingatlanpiac sem maradhatott ki. Február végén úgy indult meg a harmadik hullám, hogy még a második hullám igazából véget sem ért.

A járvány emelkedésének a megtörésére március 4-én délelőtt ismertették a kormány döntését a 8-ától érvénybe lépő korlátozásokról. A bejelentésnek azonnal brutális hatása volt az ingatlanpiacra. A Megveszlak.hu szalértői megvizsgálták, hogy a megyeszékhelyeken hogyan változott óráról-órára az ingatlanok iránti kereslet a márciusi korlátozások bejelentésének hatására és nagyon meglepő adatokat találtunk.

Korlátozások bejelentésének hatása óráról-órára március 4-én

Közel három hete, csütörtök délelőtt a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette az új korlátozó intézkedéseket, melyek 8-ától léptek életbe. Már reggel megjelentek infók arról, hogy bejelentés készül. 9-óráig minden a megszokott mederben zajlott, azonban 10 órától egészen késő estig jelentősen csökkent az ingatlanok iránti kereslet…

Hasonló – átmeneti – zuhanásról számoltak be másik ingatlanos portálok is, de nem is csak azok, hanem más témájú oldalak is, mint pl. egy kertészeti magazin is. Ezzel szemben a koronavírus témájú weboldaltól jelentős forgalom növekedésről adtak hírt. Egyértelműen látszik ebből, hogy változott meg azonnal az emberek érdeklődése.

Ingatlanok iránti kereslet változása megyeszékhelyenként

A kereslet csökkenése nem egyformán volt tapasztalható az egész országban március 4-én. Az alábbi statisztika összeállításánál a megyeszékhelyekről indított keresések számát vettük alapul, de hasonló eredmény jött ki akkor is, amikor az adott megyeszékhelyek oldalainak a látogatottságát hasonlítottuk össze az előző nappal. Az összes megyeszékhely átlagos csökkenése 23,9% volt. Ennyivel esett vissza a forgalom március 4-én 3-ához képest.

A legnagyobb kereslet csökkenés Tatabányán volt tapasztalható (-42,86%). A második legnagyobb csökkenést Szeged tudhatja magáénak (-41,33%), míg a harmadik helyen végzett Miskolc -37,5%-al.

Veszprémben érdekes módon nemhogy csökkent volna az ingatlanok iránti kereslet, hanem még nőtt is 28,2%-al. Kaposvárról és Székesfehérvárról ugyanannyian kerestek ingatlant, mint előző nap.

Pénteken összességében 2%-al már magasabb volt az érdeklődés, de nagyon nagy különbségek voltak aznap is a megyeszékhelyek között.

Csütörtökhöz képest Salgótarjánból sokkal többen kerestek ingatlant. Kaposvár volt az egyetlen megyeszékhely, ahol se csütörtökön se pénteken nem volt csökkenés az ingatlan keresési kedvben 3-ához képest. Kaposvárról pénteken 64%-al több keresés történt 4-éhez képest.

Erősödött a kereslet még Budapesten, Kecskeméten, Miskolcon, Szegeden és Tatabányán. A legnagyobb visszaesés Veszprémben volt. Úgy tűnik mintha ott lassabban reagáltak volna az emberek a korlátozások eseményeire. A visszaesés viszont így nagyon kicsi lett, mert a csütörtöki 28%-os növekedés után, 5-én csak 2,5%-os visszaesés volt tapasztalható 3-ához képest.

Az ingatlanok iránti kereslet helyreállása

A kereslet legnagyobb zuhanása március 4-én és 5-én volt. Ez lényegében egybeesik azzal, amíg még bizonytalan volt, hogy milyen részletszabályok lesznek.

Szombatra már visszakonvergált a látogatottság szinte a korábbi időszaknak megfelelő szintre. Még egy hétig kb. 5-10%-al alacsonyabb volt az érdeklődés, de március 13-án már teljesen visszaállt a régi kerékvágásba.

A pár százalékos csökkenésben biztosan szerepet játszik az a bizonytalanság, amit az ingatlan ügynököktől lehetett hallani az utóbbi időszakban. Nevezetesen sokan nem tudták, hogy dolgozhatnak-e vagy nem, és ha igen, akkor milyen feltételekkel. Az ingatlanosok egymástól kérdezgették, hogy ki hogy tudja és csinálja az ingatlanok bemutatását.

Konklúzió

Tavaly a kijárási korlátozás és a bizonytalanság a március és április hónapokra alaposan rányomta a bélyegét. Úgy tűnik, hogy idén sokkal rövidebb az az időszak, amikor negatív hatással van a koronavírus miatti korlátozás az ingatlanpiacra. Valószínűleg ez olyanoknak is köszönhető, mint a januártól elérhető lakás felújítási támogatás, vagy a Falusi CSOK kiterjesztése közel 200 településsel és annak is, hogy most már sokkal gyorsabban és könnyebben alkalmazkodtak az emberek a korlátozásokhoz.