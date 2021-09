A klímaváltozás az ingatlanpiacot sem kíméli

A klímaváltozás így hat az ingatlanokra. Augusztusban regisztrálták az eddigi legmagasabb csúcshőmérsékletet Európában és a szakértők szerint a forró nyarak velünk maradnak, mert változás hosszú távon sem várható. Az egyre gyakoribb és hosszabb hőhullámok miatt az ideális otthonról alkotott képünk is átalakulhat, és újabb szempontok jelennek meg az ingatlanválasztásban. Az OTP Ingatlanpont szakértői heti elemzésükben a hőség elleni védekezés lehetőségeit és a klímaváltozás ingatlanpiacra gyakorolt hosszútávú hatásait tekintik át.

Az elmúlt három hónap volt az elmúlt harminc év legmelegebb nyara Európában a Copernicus Klímaváltozási Szolgálat (C3S) legfrissebb közleménye1 alapján, és augusztusban 48,8 fokkal Szicíliában megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet európai rekordja is. A szakértők szerint az idei időjárás nem kivétel, és a klímaváltozás miatt hosszú távon is fel kell készülnünk az egyre melegebb nyarakra. Az emelkedő hőmérséklet az otthonunk komfortjára is alapvető befolyást gyakorolhat, azonban több lehetőség is van arra, hogy a négy fal között ne kapjunk hőgutát.

Divatba jön az árnyas környezet

A legkézenfekvőbb megoldás a nyári hőség elkerülésére, hogy olyan helyre költözünk, ahol enyhébbek a nyarak, azonban kevésbé valószínű az, hogy mindenki a hűvösebb, jellemzően hegyvidéki tájakat választaná új lakóhelyül. Ugyanígy fontos szempont az is, hogy mennyi ideig éri nyáron napsütés az adott ingatlant, így sok év után megfordulhat a trend, és a déli tájolású ingatlanok helyett az északi fekvésűek válhatnak keresettebbé.

A déli fekvésű ingatlanok hagyományosan kelendőbbek, köszönhetően a jó benapozottságnak, azonban a nyári hőhullámok miatt elképzelhető, hogy az északi tájolásról nem a nyirkos és dohos lakás, hanem a kellemes hűvös fog a jövőben az eszünkbe jutni. Az egyedi panoráma természetesen fekvéstől függetlenül örök sláger marad és a déli fekvés a téli hónapokban kifejezetten előnyös, de elképzelhető, hogy a jövőben az új otthon kiválasztásánál, főleg egy nyaraló esetében, alaposabban átgondolandó szempont lesz az, hogy az ingatlan északi vagy déli tájolású” – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Fenntartható otthonok, fenntartható környezet

A hűvösebb régióba költözés és az ingatlan tájolásának megválasztása mellett a klímaváltozás további hozadéka az ingatlanpiacon, hogy megnövekszik az igény a fenntartható otthonok kialakítására, az ingatlanok hűtési-fűtési rendszereinek optimalizálására, a megújuló energiaforrások használatára és a károsanyag kibocsátás minimalizálására. Ezt a folyamatot a környezettudatosság mellett tovább erősíti, hogy a korszerű berendezések és hőszigetelési megoldások a rezsiköltségeket is jelentősen csökkenthetik, ez pedig nem elhanyagolható, főleg akkor, ha a home office miatt egyre több időt fogunk otthon tölteni vagy befektetési céllal vásárolunk ingatlant, hiszen a jelentősen alacsonyabb rezsidíj a bérlők számára is fontos döntési szempont lehet.

Az újépítésű lakások esetében már jellemzően ma is érvényesülnek a fenntarthatóság és optimális klíma szempontjai, ezért a modern szigetelőanyagok, nyílászárók és árnyékolási lehetőségek mellett egyre elterjedtebb a korszerű felületfűtő és -hűtő rendszerek telepítése, ami amellett, hogy energia- és helytakarékos, az ingatlan fenntartásának költségeit is csökkentheti.

A változó elvárások mellett a szigorodó energetikai előírások is a fenntartható ingatlanok térnyerését vetítik előre, hiszen azok az épületek, amelyek 2022. június 30. után kapnak használatba vételi engedélyt, legalább BB energetikai tanúsítvánnyal (közel nulla energiaigény) kell, hogy rendelkezzenek. A környezetbarát és energiahatékony ingatlanok elterjedését támogatja a Magyar Nemzeti Bank nyáron bejelentett és októberben induló Zöld Otthon Programja is. Az előzetes információk alapján a legfeljebb 2,5 százalékos, végig fix kamatozású lakáshitelt csak lakossági ügyfelek vehetik fel olyan új lakóingatlan vásárlására vagy építésére, amely megfelel a BB energetikai besorolási osztály követelményeinek.

„Az OTP Bank részt vesz az MNB által a Növekedési Hitelprogram keretében meghirdetett Zöld Otthon Programban, melyben a bankoknak lehetőségük van arra, hogy fix kedvező 2,5 százalékos kamatozású hitelt biztosítsanak lakossági ügyfelek számára, új lakás vásárlásra és építésre. Amint megkötöttük az MNB-vel a Zöld Otthon Programra vonatkozó megállapodást, a termék elérhető lesz ügyfeleink számára” – mondta Kormos Zoltán, az OTP Bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője.

Régiből új

A hazai lakásállomány nagy része továbbra is korszerűtlen, de nem feltétlenül szükséges új építésű ingatlanba költözni ahhoz, hogy hozzájáruljunk a környezet megóvásához, javítsunk komfortérzetünkön és a rezsiköltségeken is spórolhassunk.

„A nyílászárók cseréjével, utólagos szigeteléssel, a fűtési rendszer felújításával szinte bármelyik lakóingatlan modernizálható. A felújítási költségek és az alapanyagárak folyamatosan növekedése ellenére is érdemes megfontolni az ingatlan értékét növelő beruházások megvalósítását és a költséghatékonyság növeléséhez az otthonfelújítási támogatás igénybevételét” – zárta gondolatait Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.