A járványhelyzet miatt felértékelődnek egyes borvidékek!

A járványhelyzet felpörgette a keresletet a vidéki, kertes családi házak, nyaralók iránt, amelyekben kényelmesebb átvészelni a karanténnal járó bezártságot, szükség esetén berendezni a home office-t, mint a nagyvárosi lakásokban. Az OTP Ingatlanpont ezúttal három borvidék: Szekszárd és környéke, Balaton-felvidék, valamint Eger vonzáskörzetének ingatlanpiacát mutatja be. A borászok megnyugodhatnak, az újonnan érkező vevők nem fogják rontani az üzletüket.

Mi újság Szekszárd környékén?

Az ország minden tájáról érkező érdeklődők a járvány miatt nem a borászkodás, hanem sokkal inkább a nyugalom, a csend, a panoráma miatt keresik a lakható tanyákat a szekszárdi, szőlővel beültetett lankákon. Jellemzően magánhasználatra, új otthonként vagy nyaralóként, az sem akadály, ha a kiválasztott épület felújításra szorul. A befektetési célú vásárlás ebben a szegmensben nem jellemző. Ezekre az ingatlanokra a besorolásuk miatt nem lehet hitelt felvenni, így a vásárlásnál az ár a meghatározó szempont.

„A lakható tanyák felszereltségétől, megközelíthetőségétől, méretétől függ a vételár. Adtunk el már 30 millió forintért is ilyen jellegű ingatlant, de ez kiugrónak számít. Jellemzően 3-10 millió forint között szóródik a zártkerti ingatlanok ára a környéken” – mondja Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője.

Szekszárdon és környékén a lakható tanyákat főként azok az idős emberek kínálják eladásra, akik már nem akarnak, vagy nem tudnak vesződni a föld megművelésével. A vevők jellemzően családosok vagy fiatal házasok, akik szívesen költöznek ki a városból. Az utóbbi időben enyhén mérséklődtek az ingatlanárak, ami újra mozgásba lendítheti a befektetési célú, a drágaság miatt az utóbbi időben visszafogott és főleg a telkekre fókuszáló piacot.

Reneszánszát éli a Balaton-felvidéki ingatlanpiac

Az elmúlt évekhez képest újra megteltek élettel a térségre jellemző építészeti stílusról könnyen felismerhető takaros kis települések. Akad még ugyan néhány megmentésért kiáltó ház, de már sokan felismerték, hogy ár/érték arányban itt érdemes befektetni, ha valaki a Balaton közelsége mellett nyugalomra is vágyik.

„Egyaránt népszerűek a kisebb telkek és a nagyobb, akár kúria jellegű ingatlanok. Az érdeklődők köre is meglehetősen vegyes. Jellemzően nyaralókat keresnek, de a merészebbek nem riadnak vissza olyan terület megvásárlásától sem, amelyen mindössze egy lakókocsit állíthatnak a szezonra, ami itt nem azonos a strandszezonnal. Annál jóval hosszabb” – mondja Goreczki Szabolcs, az OTP Ingatlanpont észak-nyugat magyarországi régióvezetője.





Ezen a környéken a saját ingatlan kiadása nem jellemző, nem a megtérülés a fő szempont. Kivételt képeznek a kereskedelmi funkcióval bíró, vagy szálláshelyek kialakítására alkalmas ingatlanok, birtokok, a jelenlegi kínálatban is szerepel vállalkozásra alkalmas terület, a hozzá tartozó épületekkel. Goreczki Szabolcs a kedvelt területek között a Káli-medencét, a Tapolcai-medencét, a Lesencéket, valamint a cserszegi régiót említi.

Telket 5, építésre alkalmas telket 10, pincét típustól és a közművektől függően 4-15 millió forintért lehet vásárolni a környéken. Az ingatlanpiaci szempontból népszerű célpontok listáján Cserszegtomaj, Rezi, Várvölgy, a Tapolca melletti falvak – Zalahaláp, Nemesgulács, Raposka, Kisapáti –, valamint a Szent György-hegy, Csobánc, Badacsony, Haláp, és a Keszthelyi-hegység panorámás telkei, nyaralói szerepelnek.

Eger felkészülten várja az ingatlanvásárlók ostromát

Eger környékén nem a nyaralókra, hanem azokra a klasszikus falusi környezetben található családi házakra nőtt meg a kereslet, amelyeket az új tulajdonosok majd nyaralóként akarnak használni. Ezzel párhuzamosan az üres telkek iránt érdeklődnek egyre többen a város és a környező fürdőhelyek közelében, többen mobilház telepítését is tervezik. A lényeg: legyen fürdő a közelben, és ébredjen madárcsicsergésre az új tulajdonos. Az árakban nagy a szórás.

„A legtöbben a 10 millió forintnál olcsóbb, jó állapotú családi házakat keresik, melyek nem igényelnek komolyabb felújítást, átalakítást.

A szóba jöhető települések: Pétervására és környéke, Bükkszenterzsébet, Istenmezeje, Sirok, Parád, Parádsasvár, Markaz, Abasár. Az egyébként is a turizmusra épülő és/vagy termálvízzel rendelkező településeken és azok közelében (Egerszalók, Demjén, Bükkszék, Bogács, Noszvaj, Cserépfalu, Bükkzsérc, Mátraháza) ingatlantípustól függően jóval magasabb, 20-40 millió forintos árakkal is találkozunk, de tudunk 70 millió feletti eladásról is” – mondja Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont észak-kelet magyarországi régióvezetője. A vevők között sok a nyugdíjas, akik a városon kívül, nyugodt környezetben keresnek új otthont. Van egy másik csoport is, amelynek tagjai inkább második otthonra, pihenőhelyre vágynak. Az igényeik nagyjából megegyeznek: túl sok ráfordítást nem igénylő, lakható, jó állapotú, átlagos méretű, élhető ingatlan, lehetőleg kisebb telekkel.

Egerben jól megy a piac, a lakások négyzetméterára 300 ezerről indul, ami használt lakóingatlanoknál elhelyezkedés, kor, állapot függvényében 500-600 ezer forintig is felmehet. Az újépítésű lakások kínálata nem túl erős, itt a magas minőség mellett már 600-700 ezer forintos négyzetméterárakkal is találkozunk. A családi házak piacán szintén nagy a szórás, de jó állapotú, modern, 5-10 éves otthonokból szűkös a kínálat, hiába van jelentős kereslet az ilyen típusú lakóingatlanokra.

Egert és környékét a befektetők is felfedezték

A turizmusból élő településeken jól ki lehet adni az ingatlanokat, ezért sok a befektetési célú vásárlás. Eger, Egerszalók, Demjén vagy Bogács július-augusztusban például teltházas volt, a vírus miatt leginkább a belföldi vendégeknek köszönhetően, itt a rövidtávú lakás/ház-kiadás is számottevő. Az erősödő keresletet a környéken inkább a kisebb vendégházak, míg Egerben a vendégházak és a kiadó lakások szolgálják ki. A városban sokan azért alakítják át az ingatlanjaikat, hogy egyre jobb minőségű szállást tudjanak biztosítani a vendégeknek. A távolabbi, csendes településeken inkább magánhasználatra vásárolnak, de a borászoknak ott sem kell tartaniuk a konkurenciától.