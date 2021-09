A hitelmoratórium kifutása még okozhat gondot az ingatlanpiacon

A hitelmoratórium is közrejátszhatott abban, hogy sokat emelkedtek az ingatlanárak az elmúlt években, az újépítésű lakások drágulása húzta maga után a használtakét is. Utóbbiak esetében további drágulásra azonban nem lehet számítani, sőt a hitelmoratórium kifutása is éreztetheti hatását az ingatlanpiacon.

Habár egyre többször olyan hirdetési árakkal találkozunk az ingatlanhirdetési portálokon a használt lakások esetében, mint az újépítésű lakásoknál, ez nem jelenti azt, hogy a két kategória tényleges eladási árai is azonos szinten lennének – hívta fel a figyelmet Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonosa.

A használt ingatlanoknál ugyanis van egy alku a hirdetési árak és az értékesítési árak között, mely rettentő nagy mértékű is tud lenni, ha “rossz árat” határoz meg a tulajdonos az eladásnál.

Az ugyanakkor valóban igaz, hogy például a XIII. kerületben nagyon közel értek egymáshoz a használt és az újépítésű ingatlanok árai, ami úgy lehetséges, hogy drágán kínálják ugyan ingatlanaikat a tulajdonosok, de sok esetben meg is kapják érte a megálmodott árat.

A XIII. kerületben egyébként az újépítési ingatlanok esetében már egymillió forint feletti négyzetméterárakról beszélünk, de ezek a lakások csak tervezőasztalon léteznek, és egy-másfél évet kell legalább várni arra, hogy átadásra kerüljenek, ezért akinek fontos a gyors költözés, az lehet, hogy megfizeti a használt ingatlanok esetében magasra tartott árat – tette hozzá a szakértő.

Az árak egyértelműen emelkedtek az elmúlt években, mely leginkább talán annak köszönhető, hogy az állami támogatások 2015 vége, illetve 2016 eleje óta kifejezetten húzták az ingatlanpiac minden szegmensét.

A közvetlen hatásuk ezeknek az újépítésű ingatlanok áraiban jelentkezik, hiszen a többgyermekes családok ennél a kategóriánál kapják a legnagyobb vissza nem térítendő támogatást, illetve egy magas összegű hitelt vehetnek fel kedvező kamat mellett.

Mivel a támogatások és a hitel felvétele egyszerűvé vált, így a beruházók beépítették ezeknek összegét az újépítésű lakások áraiba, miközben az áfacsökkentés hatása sem a lakosságnál csapódott le mérséklődő árakban, viszont fokozta az építési kedvet.

Ráadásul az elmúlt 1-2 évben az építőanyagok ára, illetve az építési költség is erőteljes növekedésnek indult. Mindennek hatására áremelkedés kezdődött az újépítésű ingatlanoknál, amihez viszont igazodott az ingatlanpiac többi szegmense is – magyarázta Balla Ákos.

Az áremelkedés hatására nőtt az értékesítési idő is, de mint a szakértő rámutatott, megfelelő árazás esetén továbbra is mintegy egy-két hónap alatt vevőre találhat egy jó adottságú lakás, ugyanakkor, ha kicsivel gyengébb paraméterekkel rendelkezik az ingatlan, akkor 3-6 hónapig is elhúzódhat a folyamat.

És persze az is fontos kérdés, hogy a tulajdonos mennyire pontosan határozza meg az ingatlan eladási árát. Ennek kapcsán Balla Ákos arra is felhívta a figyelmet, hogy tévútra vezethetnek azok az árak, melyek az internetes ingatlanhirdetéseknél jelennek meg, hiszen ma már rendkívül könnyű bárki számára feladni egy hirdetést, így ott nem feltétlenül egy átgondolt árat határoz meg a tulajdonos.

Ezért javasolt minden eladó számára, hogy megkérdőjelezze azokat az árakat, melyeket a hirdetéseknél lát, esetleg az utcán hall, illetve az árazásnál kérje ingatlanközvetítő segítségét.

A szakértő várakozásai szerint egyébként a jövőben várhatóan tovább emelkednek majd az újépítésű ingatlanok árai, mivel a kivitelezési költségek és az anyagárak továbbra is felfelé kúsznak.

A használt ingatlanok esetében viszont most már a piaci szereplők nemigen számítanak arra, hogy további jelentősebb drágulás következne be, ugyanakkor jelentősebb árcsökkenést sem tartanak valószínűnek.

Amire persze készülni kell, az a hitelmoratórium vége: ettől nem lehet mentesíteni az ingatlanpiacot, de tömeges értékesítési vagy árverezési hullámra emiatt nem számít Balla Ákos. Úgy véli, hogy ha okoz is problémát egyes adósoknál, azt lehet kezelni, így nem alakul ki ismét olyan helyzet, mint ami 2008-2009-ben volt jellemző.