A harmadik negyedévben nem tért magához az építőipar

Az előző negyedévekben az EBI Építésaktivitási Jelentés elemzői részletesen foglalkoztak a járvány építőipar kapcsán látott negatív hatásaival, a legfrissebb számok alapján pedig elmondható, hogy a gyengére sikerült első félév után továbbra sem látszik a javulás a szektorban…Ez év első három negyedévében 2019 azonos időszakához képest 20 százalékkal kisebb értékben kezdődtek meg építkezések úgy, hogy az év eleje még jól indult az építőiparban. Az Aktivitás-Kezdés mutató értéke mindössze 1 484 milliárd forintot tett ki, ami az utóbbi 4 év legalacsonyabb összegét jelentette. Az idén július és szeptember között kevesebb mint 390 milliárd forintnyi kivitelezés indult el, ami szintén negatív rekordnak számított, egészen 2016 utolsó negyedéve óta nem volt ilyen alacsony az Aktivitás-Kezdés hazánkban, a második negyedévhez képest a július és szeptember közötti időszakra 18 százalékos visszaesés következett be – derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből.

2020 első 9 hónapjában a kivitelezési munkák 42 százaléka Közép-Magyarországon indult el, 30 százaléka pedig Nyugat-Magyarországon, így mind a két területen az előző évek átlagához képest nagyobb arányban kezdődtek meg építkezések. Csak a harmadik negyedévet vizsgálva Nyugat-Magyarország részesedése kiugró, 45 százalékkal, ami több nagyobb projekt elindulásának köszönhető, mint például a 83-as főút beruházásé.

A mélyépítések visszaestek

Bár a második negyedévben az elsőnél magasabb számok jellemezték a mélyépítéseket, a harmadik ismét visszaesést hozott az Aktivitás-Kezdésben. Így összességében az előző év azonos időszakához képest jelentősen kisebb összegben indultak el építkezések a szektorban 2020 első 9 hónapjában, 2019 első három negyedévével összehasonlítva 36 százalékkal rúgott kisebbre az elkezdett kivitelezések értéke. Az Aktivitás-Kezdés mutató 470 milliárd forintot ért el, melyből a július és szeptember közötti időszakra mindössze 145 milliárd forint jutott. Összességében az első három negyedév számai az elmúlt 3-4 évet nézve meglehetősen gyengének számítanak, 2015-2016-ban volt csak ennél alacsonyabb a kivitelezési fázisba lépő projektek értéke. Az út- és vasút, valamint a nem út-és vasút mélyépítéseket azonos visszaesés jellemezte az első 9 hónapban az előző évhez képest. A mélyépítések között a harmadik negyedévben indult el például a 83-as főút építésének 1. és 2. része.

Kevés magasépítési projekt indult

A harmadik negyedévben sem sikerült javítania a magasépítési szektornak, július és augusztus között a második negyedévnél is kisebb összegben indultak el kivitelezések. Az összegük összesen 244 milliárd forintot tett ki, ami 2016 utolsó negyedéve óta a legalacsonyabb szintet jelentette. Az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint, az év első 9 hónapját nézve 1 milliárd forinton állt az Aktivitás-Kezdés mutató értéke, ami az előző év azonos időszakához képest 10 százalékos visszaesést jelentett.

A csökkenés mértéke a lakáscélú magasépítések esetében volt számottevőbb, az idén január és szeptember között 35 százalékkal kisebb összegben kezdődtek meg kivitelezési munkák a szektorban az előző év azonos időszakához képest. A nem-lakáscélú magasépítések esetében a különbség mindössze 3 százalékos volt, ami azonban elsősorban az első negyedév magas számainak volt köszönhető, az elmúlt három éves összehasonlításban alacsony második negyedéves Aktivitás-Kezdés mutatót ugyanis még gyengébb harmadik negyedéves követte. Bár ebben az időszakban is indultak nagyobb projektek a szektorban, 2020 harmadik negyedévében vette kezdetét például a nem-lakáscélú magasépítési projektek között például a Testnevelési Egyetem sportcsarnok és mélygarázs beruházásának második A üteme (Csörsz tömb), a debreceni Csokonai Nemzeti Színház felújítása és a Latinovits Színház beruházás, a BalaLand FamilyPark III. üteme, illetve az Allee bevásárlóközpont megújulása.

A lakásépítési számok tovább romlottak

2020 harmadik három hónapja, még az előző gyenge negyedévekhez képest is romló Aktivitás-Kezdést hozott a társasházi lakásépítések esetében. Mindössze 21 milliárd forint értékben léptek kivitelezési fázisba beruházások a szektorban, amilyen alacsony szintre egészen 2014 óta nem volt példa, a projektek alacsony száma pedig már a 2013-as, válság alatti mélypontokat idézte. Nem meglepő, hogy az első 9 hónap számai is több éves negatív rekordnak számítottak 2015 óta, mindössze 154 milliárd forintot tett ki az Aktivitás-Kezdés.

A társasházi lakásprojektek befejezését illetően szintén rekord született 2020 harmadik negyedévében, soha ilyen magas összegben nem készültek el otthonok, mint július és szeptember között. Az Aktivitás-Befejezés mutató értéke 122 milliárd forintot tett ki, a negyedik negyedévben pedig várhatóan ez a csúcs is megdől majd, az előzetes várakozások szerint 193 milliárd forint lehet az Aktivitás-Befejezés összege, derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből.

Jelentős változást hozhatnak ugyanakkor a piacnak az elmúlt hetekben bejelentett lakáspiacot érintő változások. Az idei év drámai Aktivitás-Kezdés csökkenésében ugyanis jelentős szerepet játszott a januártól a korábbi 5-ről ismét 27 százalékosra emelkedő újlakásokat terhelő áfakulcs, ami a bejelentések szerint a jövő év januárjától ismét 5 százalékra csökken vissza a 2022 év végéig megkezdett építkezések esetében. Ráadásul a családok még az 5 százalékos áfafizetési kötelezettség alól is mentesülhetnek. Az új rendelkezések várhatóan ismét beindíthatják a fejlesztéseket, így az Aktivitás-Kezdés mutató jelentős javulására számítanak az EBI Építésaktivitási Jelentés elemzői.

Az idei harmadik negyedévben Budapestnek és környékének részesedése a társasházi lakásépítések Aktivitás-Kezdéséből némileg visszaesett az előző negyedévek magas számaihoz képest, és az előző évek átlagos szintjére süllyedt. Ugyanakkor az első 9 hónapra nézve továbbra is magasabban alakult. (4.ábra)

Mit hozott az év az iroda-, valamint az üzemi és raktárfejlesztésekben?

2020 drasztikus csökkenést hozott a megkezdett irodaépítések összegében, amire 2015 óta nem volt példa. Mindössze 72 milliárd forint értékben indultak el építkezések az év első 9 hónapjában. A gyenge első negyedév után a második hozott némi bővülést, de a harmadikat ismét alacsonyabb Aktivitás-Kezdés jellemezte, mindössze 26 milliárd forint értékben léptek építési fázisba projektek. Elindult például a H2Offices I. ütemének kivitelezése, és a Városmajor 12 irodaház megújulását célzó projekt is. Az irodaházfejlesztőket a koronavírus-járvány irodahasználati szokásokra gyakorolt hatása is elbizonytalaníthatja. Még ugyanis nem lehet tisztán látni, hogy a home office mostani előtérbe kerülése hosszú távon is átalakítja-e az irodák iránti keresletet.

Átadásokban ugyanakkor nem volt hiány 2020-ban sem, 159 milliárd forintot tett ki az Aktivitás-Befejezés mutató értéke, ami az eddigi legmagasabb összeget jelentette három negyedév alatt. Az idén készült el például a BudaPart GATE C irodaház, az Aréna Business Campus A épülete, az Agora Tower, az Agora Hub, és a Váci Greens E és F épülete.

A harmadik negyedévben némi visszaesés volt tapasztalható az előző két negyedévhez képest az üzemi és raktár (amit az EBI mószertan szerint egy szegmensként kezelünk) projektek kivitelezésindításában. Összességében 2020 első 9 hónapjában 263 milliárd forint értékben indultak el építési munkák a szektorban, ami ugyan 11 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest, ez azonban az erős évkezdésnek volt köszönhető. 2020-ban indult el például az M0-M31 raktárcsarnok építése, a Samsung beruházása Gödön, a JYSK logisztikai és elosztóközpontjának és a LIDL logisztikai központjának kivitelezése, a Caadex acélszerkezet gyártó csarnokának és a foktői növényolajfinomító üzem második ütemének építkezése.



