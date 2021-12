A Balla Ingatlan “pánikvásárlókat” lát az év végi ingatlanpiacon

A kamatemelések miatt sokan próbálják előbbre hozni ingatlanvásárlásaikat, ugyanakkor a kínálat régen nem látott mélységbe ereszkedett. Mit hoz az év vége az ingatlanpiacon? És hogyan indul a következő év? A Balla Ingatlan elemzése.

Több tényező is befolyásolja jelenleg az ingatlanpiac alakulását, azonban 2021-ben egyik sem köthető kifejezetten az év végéhez, illetve a jövő év elejéhez. Októberben például elindult az úgynevezett “zöld hitel”, miközben lassan kivezetésre került a hitelmoratórium, illetve folyamatosan nő az infláció és vele az alapkamat, de nem lehet figyelmen kívül hagyni a járványt és hatásait sem. A szakértők szerint mindezek befolyással vannak az év végi forgalomra.

Előrehozott vásárlások a kamatemelkedés miatt

Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője úgy fogalmazott: az idei év végén igencsak érdekes képet mutat az ingatlanpiac, mivel több egymással párhuzamosan ható, markáns erő is egyszerre fejti ki a hatását. Ő a legfontosabbnak ezen erők közül az évek óta kifejezetten alacsony alapkamat emelkedését tartja.

Az emelkedő alapkamat ugyanis magával húzza a hitelkamatokat, azon keresztül pedig a törlesztőrészleteket, ami előrehozott vásárlásokat eredményez. Hiszen a vevők tartanak a további áremelkedéstől, illetve az elszabaduló hitelkamatoktól.

Sokan most úgy vélik, hogy a jelenlegi – egyébként már így magas – árak, valamint a hitelkamatok a jövőben számukra kedvezőtlen irányba mozdulnak, ezért “pánikfelvásárlásba” kezdtek. Illetve csak kezdenének, mert mára elfogytak a piacról a pár hónapja még jó vételnek számító lakások – jelezte a szakértő.

Harmadával csökkent a kínálat

A múlt évhez képest mostanra mintegy harmadával esett vissza a kínálat az ingatlanpiacon – legalábbis Dél-Budán ezt tapasztalja Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője. Ilyen szintű kínálati portfolió-szűkülésre a szakember szerint már körülbelül tíz éve nem volt példa, és ez alapjaiban határozza meg az év végi ingatlanpiaci forgalmat, mégpedig jelentős mértékben megfogva azt.

A szűkülésben talán az is közrejátszik, hogy sok eladó figyelembe veszi a gyorsuló inflációt, és a várható áremelkedés miatt kivárnak ingatlanjuk eladásával, ha nem sürgős számukra az értékesítés – hívta fel a figyelmet Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi szakmai irodájának vezetője.

Azt is hozzátette, hogy a forgalom mérséklődése irányába hat az ismét fellángoló vírushelyzet is, melynek következtében több eladó és vevő is inkább halasztja a korábban tervezett ingatlan-tranzakcióit.

Inflációs nyomás is van az árakon

Balla Frigyes arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy aki most kezd el ingatlant keresni, igencsak meg fog lepődni a magas árakon. Az árakat ugyanis nemcsak a kereslet hajtja, hanem a megemelkedett nyersanyagárak is, amelyek Budapesten átlagosan 1 millió forintos négyzetméterárat eredményeztek az újépítésű ingatlanok piacán, ami pedig kihat a használt ingatlanok piacára is.

Dübörögnek egyes helyszínek

Nagy Csaba úgy látja, hogy jelentősen túl vannak árazva azok az ingatlanok, melyek most piacra kerülnek. A használt ingatlanoknál egyébként a mozgás most jóformán a kisebb lakások szegmensére, illetve az agglomerációs ingatlanokra korlátozódik, utóbbin belül is leginkább az észak-budai és a pesti agglomerációra, valamint a vidéki ingatlanokra. Ezek viszont “dübörögnek”, ami Budapestről a legkevésbé sem állítható.

Zöldhitel hatása az új piacon

Az újépítésűek piacán is jelentős a lendület, annál is inkább, mivel október elején elindult zöld hitel. A további támogatásokkal együtt ez a használt piacról is vont el vevőket, hiszen Nagy Csaba szerint egy valóban jó kihasználható kedvezményes lehetőségről van szó, mellyel igyekszik is mindenki élni, aki csak tud.

Természetesen a piaci mozgás nem áll le teljesen a használt ingatlanok piacán sem, hiszen az élethelyzetek változása sokakat ingatlanvásárlásra kényszerít, így pedig még az emelkedő kamatokat is bevállalják. Ugyanakkor Nagy Csaba szerint azt lehet látni, hogy ez az év még a tavalyinál is nehezebb volt ingatlanpiaci szempontból.

Mi lesz jövőre?

De a jövő év sem lesz könnyebb, hiszen, mint Balla Frigyes rámutatott, a hitelkamatok tovább fognak emelkedni, és a magasabb törlesztőrészleteket kevesebben engedhetik meg maguknak, így a hitelből vásárlók száma csökkenhet, ami viszont jelentősen visszavetheti a 2022-ben létrejövő adásvételek volumenét.

Ezt a kiesést ellensúlyozhatja valamelyest a már kevésbé jó üzletnek számító MÁP+ állampapírból az ingatlanpiacra menekülő befektetők száma, akik felismervén, hogy a jelenlegi környezet nem kedvez a befektetésüknek, a jóval “inflációállóbb” ingatlanpiac felé fordulhatnak, és a készpénzben vásárlók táborát fogják erősíteni – tette még hozzá a szakértő.