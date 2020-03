7 tipp a hitelekhez, amit érdemes megszívlelni mostanság!

Összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet a hitelekhez azoknak, akik mostanában vennének fel kakáshitelt vagy személyi kölcsönt, esetleg már van hitelük, és szeretnének mindent megtenni azért, hogy azt a jövőben is rendben tudják teljesíteni…

1. Legyünk tisztában a kockázatokkal!

A változó kamatozású hitelek esetében – ahogy nevük is mutatja – a kamat változhat, ami a mostanihoz hasonló bizonytalan gazdasági környezetben gyakran előfordulhat, ha korábban ilyen hitelekhez nyúltunk. Habár napjainkban leginkább hosszú időtávra rögzített kamatozású hiteleket vesznek fel az emberek, továbbra is vannak, akik a rövid kamatperiódus mellett döntenek. Nekik különösen érdemes felkészülniük arra az eshetőségre, hogy egyik napról a másikra megváltozhat hitelük havi törlesztője. Ráadásul ott van az a több százezer devizahiteles is, akik nagy részének 3 havonta változó kamatozású forinthitele van jelenleg. Számukra a hitelkiváltás jelenthet nagyobb biztonságot, vagyis az, ha meglévő hitelüket hosszabb időre vagy akár végig fixált kamatúra cserélik.

2. Mérjük fel jól a teljesítőképességünket

A legmagasabb felvehető hitelösszegeket a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) szerint határozzák meg a bankok, de az így kapott maximum nem feltétlenül egyezik meg azzal, amelyet biztonsággal vissza is tudunk fizetni. Ha valaki a jövedelmének túlnyomó részét el szokta költeni, annak nem szabad magas arányban eladósodnia, ugyanis így a hitel havi törlesztőrészletei miatt életszínvonalbeli kompromisszumokra kényszerülne, ami rendkívül nehéz helyzetet jelenthet. A bevállalható hiteltörlesztő nagyságáról itt találunk hasznos információkat.

3. Hogyan ne veszítsd el a foglalót!

A lakáshitel szerződések fontos eleme a fizetési határidő. Igen ám, de a jelenlegi helyzetben könnyen előfordulhat, hogy a vevő önhibáján kívül nem tud időben fizetni, például azért, mert a banki folyamatok lelassulnak. A legtisztább megoldás, ha az adásvételi szerződés részévé tesszük, hogy a hitelezési folyamat elhúzódása megnöveli a fizetési határidőt. Problémát jelenthet, hogy az eladó elfogadja-e a megnövekedett bizonytalanságot a fizetési határidőt illetően. Különösen igaz ez arra a helyzetre, ahol az eladó önmaga is fizetési kötelezettséggel bír egy már megvásárolt ingatlan vonatkozásában.

Más alternatívát jelenthet egy lényegesen hosszabb, 120 napos fizetési határidő alkalmazása. A hátránya ennek a megoldásnak, hogy egy karantén esetén felmérhetetlen a hitelezési folyamatok kitolódásának mértéke.

4. Mindig legyen biztonsági tartalékunk!

Ez a pont nem csak a hitelfelvevőknek szól, hanem általánosságban is érvényes, mégis kiemelt figyelmet érdemel azoktól, akik éppen eladósodni készülnek. Egy hitelfelvétel nagy felelősség, és csak úgy szabad belevágni, ha rendelkezünk legalább 3-6 hónapra elegendő biztonsági tartalékkal, amelyből akkor is finanszírozni tudjuk a havi törlesztőket, ha semmilyen más megoldás nem jöhet szóba. A jelenlegi gazdasági környezetben, amikor a vírus negatív hatásai számos országban és ágazatban érzékelhetőek, fel kell készülnünk arra is, hogy bevételeink lecsökkenhetnek.

.

5. Kössünk hitelfedezeti biztosítást!

Pénzkereső képességünket illetően bármikor bekövetkezhet egy nem várt negatív esemény, úgymint betegség, baleset, esetleg elbocsátás. Ezekben a helyzetekben jöhet jól a hitelfedezeti biztosítás hiszen bizonyos feltételek teljesülése esetén itt a biztosító ideiglenesen átvállalja tőlünk a terheinket. Jó tudni, hogy ilyen biztosítás utólag is köthető egy hitel mellé.

6. Jól jöhet egy hitelkeret

A „biztonsági tartalék” képzésének egy speciális formája lehet, ha folyószámlánk mellé hitelkeretet igénylünk. Fontos, hogy ezt kizárólag vészhelyzet esetén szabad használnunk, nem pedig megfontolatlan költekezésre. A hitelkeret előnye, hogy nem jár jelentős költséggel egészen addig, amíg nem kezdjük használni, mégis rendelkezésünkre áll, ha minden kötél szakad. Ugyanakkor a folyószámlahitel rendkívül drága tud lenni, ha nem rendeltetésszerűen használjuk, éppen ezért különös körültekintést igényel a kezelése.

7. Intézzük online a banki ügyeinket!

A fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében most lehetőleg egyáltalán ne járjunk bankfiókba, hanem minden banki ügyet igyekezzünk e-mailben, telefonon vagy netbankon keresztül intézni. Ebben a Bankmonitor lakáshitel és személyi kölcsön kalkulátorai is segítenek, ahol egyes banki szolgáltatások közvetlenül is igényelhetőek, személyes ügyintézés szükségessége nélkül.