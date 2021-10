6 fontos feltétel, és már meg is kapjuk a lakáshitelt

A lakáshitelt manapság kevesen kerülhetik el, ha nagyobba költöznek. A hitelezési folyamat több lépcsőből áll, az igények megfogalmazásától a hitelkérelem benyújtásán, értékbecslésen és szerződéskötésen át egészen a tényleges kulcsátadásig. A birtokbavétel azonban csak akkor valósulhat meg, ha az eladót – vagy új lakás, építkezés esetében a kivitelezőt – teljesen kifizette a vevő. A banki folyósításhoz azonban különböző feltételeknek kell megfelelni, hogy a pénzintézet teljesen bebiztosítsa magát a kifizetés előtt.

Ahhoz, hogy egyik ügyfelet se érje váratlanul a folyósítási feltételek mibenléte – meghosszabbítva ezzel a hiteligénylés folyamatát –, pénzügyi szakértő segíthet a megfelelő tájékoztatásban és a szükséges dokumentumok összegyűjtésében. Sztenderd esetnek számít egy használt lakás vásárlása, amelyhez az igényelt kölcsönösszeget az alábbi folyósítási feltételek teljesülése esetén utalja a választott pénzintézet:

1, hitelszerződés aláírása a bankfiókban;

2, közjegyzői szerződés aláírása a hivatalos személynél, amelynek ára több tízezer forint is lehet;

3, hitelszerződés érkeztetése a földhivatalban: 12.600 forintos szolgáltatási díjért cserébe a bank bejegyezteti magát, ami széljegyként megjelenik az ingatlan tulajdoni lapján;

4, önerő igazolása, amelyben az eladó nyilatkozik arról, hogy a vételárból – a bank által folyósítandó összegen kívül, ami lehet hitel, CSOK, támogatott hitel vagy új lakás esetén 5%-os ÁFA-visszatérítés – mindent kifizetett számára a vevő. Ez bankonként eltérő lehet, hogy az adott pénzintézet kéttanús nyilatkozatot vagy ügyvéd által ellenjegyzett önerőigazolást fogad-e el.

5, lakásbiztosítás kötése, amelyre a bankok kötelezhetik ügyfeleiket jelzáloghitel igénylése során, függetlenül attól, hogy lakáscélú vagy szabadfelhasználású kölcsönt vesznek-e fel. Fontos, hogy megfelelő értékre legyen biztosítva a lakás, a róla szóló kötvényt az ügyfél bemutassa a bankban, piaci és támogatott hitel esetében is engedményezettnek a bankot kell megjelölni, amelynek értelmében, ha bármilyen kár keletkezik a lakásban, akkor a biztosító a pénzintézetnek folyósítja a helyreállítási összeget. Ezek mellett igazolni kell a díjrendezettséget vagyis, hogy nem hátralékos a biztosítás, és csoportos beszedési megbízásra kell engedélyt adni, a folyamatos díjfizetés teljesülése érdekében.

+1. az ingatlan tehermentesítése:

Ha az eladásra kínált ingatlant korábban beterhelte tulajdonosa, és az önerő fedezi ezt az összeget, akkor az eladónak még azelőtt teljes mértékben töröltetni kell a kölcsönt, mielőtt a bank folyósítana ügyfelének. Jó hír azonban, hogy ez nem hátráltatja az ügymenetet, a hitelbírálat elindításával egyidejűleg intézhető. A kifizetési határidőt – és ezzel a vásárlás folyamatát – viszont pár héttel meghosszabbíthatja, ha az önerő nem elegendő a tehermentesítésre. Ekkor kétlépcsős folyósításban, először csak annyit utal át a pénzintézet, amennyi fedezi a terhet, és csak azután a kölcsön visszalévő részét, hogy széljegyre került a törlés.

Újépítésű lakás vásárlása esetén a fenti feltételek a már kifizetett vételárrészekről benyújtandó számlákkal, a bank által utalásra kerülő összegek számláival, a használatba vételi engedéllyel, valamint társasház esetén az albetétesítés dokumentációjával egészülnek ki. Építkezés esetén az ügyfélnek az értékbecslést is aktualizáltatnia kell, hiszen a bank felé igazolnia kell, hogy a költségvetésben meghatározott önerő nemhogy elköltésre, de konkrétan beépítésre is került.

Hogy mennyi időt vesz igénybe mindezek teljesítése? „Amennyiben sürget az idő, a fair banktörvény által előírt 3 napos várakozási időn belül – amely idő biztosítása minden banknak kötelező a hitelszerződés átolvasására az aláírás előtt – az említett folyósítási feltételek teljesíthetők” – árulta el Fülöp Krisztián, a Duna House Pénzügyek vezetője.

„Így a szerződés aláírása után már csak a földhivatali ügyintézés van hátra, a bank pedig 2-3 napon belül folyósítani tudja az igényelt összeget. Ez is azonban csak egy lehetőség, a hitelszerződéskötéstől számítva akár pár hónapig is pihentetheti a folyósítást az ügyfél, ha biztosra akar menni, és csak akkor utalna pénzt az eladónak, ha már átadásra kész a megvásárolni szándékozott ingatlan. Ha ugyanis a bank rendelkezésre bocsájtotta a kölcsönt, a következő hónaptól el kell kezdeni a hiteltörlesztést – akár birtokba vette a vevő új otthonát, akár nem. Elhúzódó folyósítás esetén azonban egyes bankok 1-2%-os rendelkezésre tartási jutalékot számolhatnak fel, fogyasztóbarát vásárlási hiteleknél – építkezés esetének kivételével – viszont ez nem jelentkezik. Utóbbi kategóriába tartozik a hamarosan bevezetésre kerülő zöld hitel is, amelynek rendelkezésre tartási ideje vásárlásnál 3, építésnél 3+1 év.”