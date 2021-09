5+1 tipp a sikeres értékbecsléshez és a gördülékenyebb hitelfelvételhez

Rálelt álmai új otthonára, sikeres abban is, hogy megvan az önerő és már a megfelelő hitelkonstrukciót is kiválasztotta a fizetéshez? Ilyenkor sokan fellélegeznek, hogy a nehezén már túl vannak, ám van még pár sarkalatos pontja az ingatlanvásárlásnak. A folyamat egyik kritikus lépcsője is ilyen: az értékbecslés.

Mi is ennek a célja? Az, hogy a választott bank meg tudja állapítani a lakáshitel fedezetéül bevont ingatlan forgalmi értékét, és ezzel biztosítékot kapjon az ügyfél hitelképességéről. Gyakran előfordul azonban, hogy az értékbecslést nem sikerül elsőre megfelelően kivitelezni, ezért ismételni szükséges, ami plusz költséget, valamint csúszást idéz elő a kölcsön jóváhagyása, folyósítása során.

Milyen lépésekből épül fel az értékbecslési folyamat?

Az értékbecslés írásos megrendelése a kiválasztott pénzintézetnél – Ez a dokumentum általában egy egyszerű megrendelő az ügyfél (vevő) és a megvásárolni kívánt ingatlan adataival, valamint az ingatlant bemutató személy nevével és elérhetőségével, ugyanakkor van olyan bank, amely konkrét árat is tartalmazó, aláírt vételi szándéknyilatkozatot is kér a folyamat elindításához.

Az értékbecslőpartner megbízása – A vevő nevében a bank bízza meg saját együttműködő partnerét – mint például a Duna House Ingatlan Értékbecslő Kft. – a felmérésre. Természetesen az ügyfél felkérhet emellett egy független értékbecslőt is, ám annak eredménye csak összehasonlítási alapot adhat, a banki követelményeket nem minden esetben tudja kielégíteni, így nem is fogadják el igazolásként a hitelfolyósításhoz.

Időpontegyeztetés – Az értékbecslőpartner rövid határidőn belül, jellemzően a megbízástól számított 24-72 órán belül jelentkezik a megrendelőn megadott kontaktnál, aki a megbeszélt időpontban be tudja engedni a szakembert az ingatlanba.

Helyszíni felmérés – Nincs határidőhöz kötve, milyen időintervallumon belül kell megtörténnie.

Értékbecslési eredmény elkészítése – Az értékbecslő általában 3-7 nap alatt elkészíti a dokumentációt a szemléről – feltéve, ha nincs az értékbecslésben hiba –, amelynek eredményéről a banki tanácsadó értesíti az ügyfelet.

Eredmény átadása – Az értékbecslő a dokumentációt csak a számla kiegyenlítése után küldi el a banknak, amelynek 30-40 ezer forintos díját az ügyfél állja, de visszakapja azt pozitív hitelbírálat esetén. Minden újabb felmérés plusz költséggel jár. Így például, ha valaki újépítésű ingatlant vásárol, és becsléskor még nem állapítható meg a 100%-os készültségi fok, akkor folyósítás előtt szükséges egy újabb szemle, ami visszaigazolja a teljes készültséget, ám ennek díja már csak 10-20 ezer Ft közötti.

Döntés – Egyes hiteltípusokat 15 munkanapon belül elbírál a bank.

Hol van a helye a pénzügyi szakértőnek ebben a folyamatban, és miért hasznos kérni a segítségét?

„Aki hitelfelvételre készül, a legtöbb esetben már tisztában van azzal, hogy az MNB maximum 80%-os hitelezhetőséget engedélyez a bankoknak, így minimum 20% önerő szükséges ingatlanvásárláshoz. Pénzintézetenként változik viszont, mekkora összegű kölcsönt biztosít ügyfelének. Ez nem csak a hitelfelvevő anyagi helyzetétől, fizetőképességétől függ, hanem a megvásárolni kívánt ingatlan típusától is. Ennek utána járni hosszadalmas és kissé bonyolult munka egy laikusnak, ami elnyújthatja az egész hitelfelvételi folyamatot, pénzügyi szakértőink azonban azonnal válasszal szolgálhatnak, melyik bank mennyi hitelt adhat lokálisan, és hogy az elérhető állami támogatások közül mire lehet jogosult az ingatlan. Ha pedig esetleg probléma merül fel, akkor rögtön van egy B terve, hol tudnak hitelért kopogtatni” – magyarázta Fülöp Krisztián, a Duna House Pénzügyek vezetője.

És akkor jöjjön az 5+1 tipp, hogy már az első értékbecslés sikeres legyen

— Az ügyfél, illetve a megrendelésben feltüntetett kontakt, aki be tudja mutatni az ingatlant, legyen elérhető a megadott telefonszámon.

— Az ingatlan legyen pontosan beazonosítható: utcanévvel, házszámmal, és – társasházak és osztatlan közös tulajdon esetén – ajtószámmal ellátva.

— Az ingatlant bemutató személy pontosan jelenjen meg a megbeszélt időpontban és helyen, hogy az értékbecslést el tudja végezni a szakember. Ellenkező esetben plusz költséggel jár, ha a helyszíni szemlét, a kiszállást meg kell ismételni.

— Legyen megfelelő komfortfokozatú az ingatlan, amelynek elsősorban a működő fűtés- és villanyrendszer, valamint a különálló fürdőszoba és mosdóhelyiség az alapja.

— Bár nem mindegyik bank ragaszkodik hozzá, némely esetben szükséges olyan méretezett alaprajz, amely tartalmazza a helyiségek nevét és burkolatát.

— Álljon rendelkezésre az ingatlanról egy rendezett térképmásolat, tisztázva rajta minden épületrészt, valamint társasház esetén alapító okirat, amely rögzíti a közös és a külön tulajdoni részeket.