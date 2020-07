5 meglepő dolog, ami befolyásolhatja a hitelbírálatot

A hitelbírálatot sokan rizikósnak tartják. Ezt leginkább a jövedelmünk nagyságán, a meglévő hiteltörlesztéseink összegén, illetve lakáshitelnél a fedezeti ingatlan értékén múlik, hogy a bank ad-e számunkra hitelt. A helyzet azonban egyáltalán nem ilyen egyszerű, a bankok a hitelminősítés során számos további dolgot is megvizsgálnak. Összeszedtünk néhány meglepő, váratlan dolgot, ami bizony befolyásolhatja a bírálat kimenetelét.

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha van megfelelő jövedelmünk és ingatlanfedezetünk – utóbbira ugyebár csak lakáshitel esetén lenne szükség -, akkor már biztos, hogy megkaphatjuk a kölcsönt. Ez azonban korántsem biztos. És most nem a negatív KHR státuszról lesz szó, hanem tényleg olyan dolgokat mutatunk, amelyekre nem gondolnánk feltétlenül egy hitelminősítés kapcsán. Ezek a szempontok még nagyobb hangsúlyt kaphatnak egy személyi kölcsönnél, hiszen itt nincs ingatlanfedezet, ami csökkenthetné a banki kockázatot.

1. Saját lakásban lakunk?

A bankok számára fontos szempont, hogy saját vagy bérelt ingatlanban lakunk-e, esetleg a szüleinkkel élünk együtt. Vélhetően a pénzintézetek azt gondolják, hogy akinek saját lakása van, az tud spórolni, illetve jobban helyhez van kötve, ezáltal kisebb eséllyel hagy itt csapot-papot, és kiköltözik mondjuk külföldre, hátrahagyva az adósságait.

2. Hol van a lakóhelyünk?

Fontos szempont lehet a bankok számára az is, hogy milyen településen élünk. A fővárosban és a nagyobb településeken általában több munkalehetőség van, míg egy kisebb faluban – ami nincs egy nagyváros vonzáskörzetében – vélhetően kevesebb a lehetőség, amennyiben elveszítjük az állásunkat. Éppen ezért a bankok döntését befolyásolhatja maga a lakhely is. Természetesen nem feltétlenül a településméret a lényeges, sok esetben egyedileg mérlegelik a lakóhelyünket több szempont alapján.

3. Mikor költöztünk a jelenlegi lakcímünkre?

Meglepő lehet, de egyes bankoknál akár ez is befolyásolhatja a hitelminősítést. Nem tudjuk, miért jelenthet nagyobb kockázatot, ha nemrég költöztünk csak új lakásba vagy házba, de mindenesetre ez is számíthat egyes pénzintézeteknél.

4. Az iskolai végzettség

Sok esetben az is befolyásolhatja a döntést, hogy milyen iskolákat végeztünk el. Egy magasabb végzettségű ember – különösen, ha a képesítésének megfelelő területen dolgozik – vélhetően könnyebben találhat új állást, illetve egy válság esetén kisebb eséllyel veszítheti el a munkahelyét. Természetesen vannak olyan szakmák, melyekhez nem kell feltétlenül felsőfokú végzettség, mégis biztosnak tekinthetők. Ettől függetlenül általánosságban a pénzintézetek figyelembe veszik ezt is a hitelminősítés során.

5. Számít a családméret is

Az sem mindegy a hiteligénylés során, hogy hányan élnek velünk egy háztartásban. Ez ugyanis jelentősen befolyásolhatja a család kiadásait, például több gyermek esetén vélhetően a havi költségek is magasabbak lesznek.

Vannak bankok, amelyek a családban lévő felnőttek és eltartottak száma alapján megbecsülik – KSH adatok alapján – a háztartás havi kiadásait élelmiszerekre, alapvető szükségleti cikkekre. Ezzel az összeggel korrigálják a bevételeket és így számolják ki, hogy a jövedelem mekkora törlesztőrészletet bír el (JTM számítás). Más bankok egyszerűen az általunk megadott kiadásokból indulnak ki.

A bank hitelminősítése rendkívül összetett

Kiemeltünk néhány meglepő elemet, ami befolyásolhatja a bank döntését, de ez nem azt jelenti, hogy ha bármelyik kérdésre kedvezőtlen választ adunk, akkor automatikusan nem kapjuk meg a kért hitelt. Sőt, egy kistelepülésen albérletben élő, nagycsaládos, középfokú végzettséggel rendelkező igénylő is kaphat hitelt, még akkor is, ha nemrég költözött be a jelenlegi otthonába.