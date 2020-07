33%-ot ugrott júniusban az ingatalnos tranzakciók száma

Hatalmasat ugrott a tranzakciók száma: idén júniusban országosan 11 186 ingatlan adásvétel bonyolódott, valamint 60-65 milliárd forint közötti szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott, az előbbi harmadával több az előző havinál – derül ki a Duna House friss becsléséből.

Egy igen erőteljes visszapattanás után a tavalyi szintre zárt vissza a hazai ingatlanpiac, hiszen nem kevesebb, mint 11 186 adásvétel bonyolódott idén júniusban, ami az előző év azonos időszakával szinte megegyező adat, az előző hónaphoz képest pedig újabb 33%-os emelkedést mutat.

A májusban már kiugró keresleti adatok után a piaci folyamatoknak megfelelően az adásvételek számában is megmutatkozott az emelkedés júniusban, amelynek egy része valószínűleg a járványidőszak alatt elhalasztott tranzakciókból tevődött össze. Éves szinten eddig közel 60 ezer ingatlanpiaci tranzakciót becsül a Duna House, amely a tavalyi féléves adatokhoz képest 23%-os elmaradást mutat.

A hitelpiacon az ingatlanpiachoz képest néhány hónapos csúszással ugyan, de május után júniusban is érződik még a COVID-19 járvány okozta visszaesés. A Magyar Nemzeti Bank tényadata szerint tavaly júniusban 82,06 milliárd forint jelzáloghitel realizálódott, amelyhez képest idén 60-65 milliárd forint közötti sávban becsül a Duna House Pénzügyek. Ez 21-27%-os visszaesést jelent az egy évvel ezelőttihez és további 5-10%-os csökkenést az előző hónaphoz képest. A Duna House szakembereinek meglátása szerint ezzel a hitelpiac is elérte mélypontját, amely után a következő hónapban már emelkedés várható.

A DH-TB módszertana: Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DHTB a Duna House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul.