20-30%-kal több a kiadó lakás, stagnálnak az árak, de mit hoz az év vége?

Túlkínálat és változó feltételek a belvárosi bérleti piacon, a kiadó lakások közt: a magyarok vették át a vezető szerepet, ám változatos év vége jöhet – Duna House ingatlanközvetítő elemzése.

A Duna House ingatlanközvetítő vállalat tapasztalatai alapján a bérleti piacon az árak mellett a piaci feltételek is változtak a COVID által felforgatott belvárosi albérleteknél. A fővárosi piacon 20-30%-kal több ingatlant kínálnak hosszú távú bérleti lehetőségre, mint tavaly ugyanilyenkor. A túlkínálatnak köszönhetően a korszerűtlen, rosszabb minőségű lakások kiadási lehetőségei jelentősen csökkentek, legnagyobb részük üresen áll. Árak tekintetében a tavalyi csökkenés után idén már kisebb a mozgás jellemzően stagnálnak a havidíjak. Jó hír a lakáskiadóknak, hogy a járványra hivatkozó nem fizető bérlők eltűntek a piacról.

Mi változott?

„A belvárosi albérletpiac két legfontosabb mozgatórugóját a külföldi turisták és diákok jelentették. Ez a két csoport a bérlők körülbelül 80%-át tette ki az elmúlt években, így a velük kapcsolatos változások jelentősen befolyásolhatják a következő időszak bérleti piacát.” – nyilatkozta Kétszery Zsuzsa, a Duna House ingatlankezeléssel és bérbeadással foglalkozó cég, a Home Management vezetője. „A néhány külföldi diák és munkavállaló mellett most inkább a magyar bérlők jellemzőek a belvárosi piacon, a vendéglátóhelyek újraindítása enyhébb mértékben fokozhatja a keresletet a nyári szezonban, de a kínálati oldal még mindig jelentősen erősebb.”

Mit hozhat az idei év?

A jelenlegi kínálati piacon a tulajdonosoknak sokat segíthetnek az ingatlankezelő cégek, akik az albérlet megfelelő pozícionálásával, hirdetésével és a kapcsolódó szolgáltatásokkal segítik a gyorsabb és hatékonyabb lakáskiadást. A Duna House Home Management üzletága több mint 400 lakás kiadását kezeli Budapest belvárosában, így jelentős bérlői állománnyal és releváns tapasztalattal rendelkezik a piacon. A Home Management tapasztalatai alapján az idei év is a bérbevevőknek fog kedvezni, így a bérbeadóknak a jelenlegi árszinteken érdemes minél hosszabb távú szerződéseket kötni a bérleti hozam maximálása miatt.

A turizmus szinte teljes leállásával az eddig rövidtávú kiadásra szánt lakások legnagyobb részét még mindig hosszútávon adják ki a befektetők. Várhatóan az idei nyáron még nem lesz jelentős növekedés ebben a szegmensben, ráadásul az érkező turistákért a hotelek, szálláshelyek is versenybe szállnak a kedvezőbb árakkal. A rövidtávú lakáskiadás tekintetében hosszabb távon a kerületek közötti különbségek felerősödhetnek az eltérő önkormányzati szabályozásoknak köszönhetően. Az esetlegesen szigorúbb feltételeket megkövetelő kerületekben visszább szorulhat ez a típusú kiadás, amely a hosszútávú lakáskiadás most érzékelhető változásait konzerválhatja, míg az enyhébb feltételeket megkövetelő kerületekben dinamikusabban indulhat újra a turizmussal együtt majd a rövidtávú piac, így emelve a keresletet és az árakat a turisták által.

A felsőoktatásban az új tanév oktatási rendjének kihirdetése befolyásolhatja majd ősszel a piacot. Amennyiben nem lesz újabb járványhullám és normál tanítási rendben zajlanak majd az oktatások, akkor augusztusban és szeptemberben újra megjelenhetnek a magyar és külföldi diákok, akik a kereslet volumenében és összetételében is jelenthetnek pozitív változást. A belvárosi nagyobb lakások esetében például az összeköltöző diákok lehetnek újra a bérlők, akik régebben is keresték ezeket a személyenkénti kedvezőbb lehetőségeket. A kormány által bejelentett Diákváros az idei évben még biztosan nem, de a következő években azonban befolyásolhatja a lakásbérleti piacot is.