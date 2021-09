17 szintes magyar torony épült Varsóban

Varsóban befejeződött a Cordia legújabb lakóépületének építkezése, az első lakók már meg is kezdhették a beköltözést. Az 54,5 méter magas Horyzont Praga a Futureal-csoporthoz tartozó vállalat eddigi legmagasabb lakóháza. A Cordia Lengyelországban 3500 otthon építését tervezi a jelenleg kivitelezés alatt álló közel 900 lakáson túl.

A 17 szintes, 164 lakásból álló Horyzont Praga a lengyel főváros egyik leghíresebb és legkedveltebb negyedében, a Praga Poludnie kerületben található – a fejlesztés is innen kapta a nevét. Az 54,5 méteres épület a Cordia történetének eddigi legmagasabb lakóháza. Nem a Horyzont Praga a vállalat első varsói projektje: ezt megelőzően a Zielone Bemowo elnevezésű fejlesztés készült el.

„A Cordia lengyelországi kínálatában jelenleg számos, prémium kategóriás projekt szerepel: ilyen például a Leśna Sonata Sopotban, a Villa Jaśkowa Dolina Gdańskban vagy Krakkóban a Safrano. A Horyzont Praga volt azonban az első és határozottan sikeres kísérletünk arra, hogy belépjünk ebbe a piaci szegmensbe” – mondta Földi Tibor, a Cordia International igazgatóságának elnöke.

Az épületkomplexum egy 17 szintes és egy 5 szintes tömbből áll, ahol a lakók kényelmét egy zöld belső udvar, a két szintnek megfelelő belmagasságú lobby, a földszinten található szolgáltatóegységek, a kétszintes – elektromosautó-töltőkkel is felszerelt – mélygarázs, valamint kerékpártárolók is szolgálják. Az épülettől a szomszédos kerületek akár autóval, akár busszal gyorsan elérhetőek, de a közelben épül majd Varsó harmadik metróvonalának egyik megállója is.

„Az erős magyar piac mellett Lengyelország is egyre fontosabb szerepet játszik üzleti tevékenységünkben. A lengyel piacon jelenleg közel 900 lakás kivitelezése zajlik, további 3500 otthon építését tervezzük, és terveink szerint 500 lakást adunk át az idén. A Cordia és a Polnord márkanevek 2021-ben 745 otthon eladásával számolunk, ami az idei, összes piacunkat érintő értékesítési tervünk közel felét teheti ki. Évente mintegy 750-900 lakás eladásával tervezünk Lengyelországban, de a további telekvásárlási terveinket is figyelembe véve a későbbiekben elérhetőnek tartjuk az évi több mint ezer otthon értékesítését is” – fogalmazott Földi Tibor.

A Horyzont Praga projekt mellett Cordia Krakkóban, Varsóban, a Hármasvárosban (Sopot, Gdansk, Gdynia) is aktív, de a tervek szerint más lengyelországi városokra is kiterjeszti majd tevékenységét. Az idén a Cordia három új fejlesztést indított el a lengyel piacon, a Polnord portfóliójával együtt pedig az idén több mint 650 lakás meghirdetését tervezi.