15 ezer feletti adásvétel, új rekord a lakáspiacon

A Duna House havi Tranzakciószám Becslése (DH-TB) szerint most márciusban a lakáspiacon országosan 15 630 ingatlan adásvétel bonyolódott, 41 százalékkal több, mint a vírus által már érintett 2020 márciusában történt. De elindult a hitelpiac is: 93 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitelt vettek fel a magánemberek ingatlanvásárlásra.

Újabb rekorddal tovább folytatódik a lakáspiac szárnyalása, hiszen idén márciusban az elmúlt 10 évben először lépte át a 15 ezres határt az adásvételek száma! A Duna House által becsült 15 630 darab tranzakció közel 41%-kal volt erősebb a tavalyi évben már a koronavírus első hulláma okozta megtorpanással záródó márciusánál, de az idei februári csúcsot is több mint 7%-kal túlszárnyalta. 2021 első negyedévében így összesen több mint 41ezer adásvétellel zárt a piac, ami szintén az elmúlt 10 év legerősebb első negyedévét jelenti.

A Duna House elemzői szerint az aktív piacot és a továbbra is erős keresletet, a nemzetközileg is tapasztalható koronavírus járvány okozta lakhatási igények változása miatti többlet tranzakciók és hazai környezetben az erre ráerősítő otthonteremtési támogatások okozzák. A szakemberek szerint ez a piaci trend éves szinten akár kétszámjegyű árnövekedést is okozhat az ingatlanoknál.

Az ingaltanpiac mellett bedurrant a jelzáloghitel piac, ahol Duna House Pénzügyek 93 milliárd forintos piaci volument jelzett előre, ami szintén csúcsot jelent Magyarországon. Az óriási erősödést az év elejétől indított rengeteg hitelügylet valós megjelenése okozta, amellyel már az előző hónapokban is számoltak a pénzügyi szakemberek. 90 milliárd forint feletti piaccal az MNB tényadatai szerint tavaly szeptemberben találkozhattunk, akkor 92,46 milliárd forint jelzálogcélú lakáshitel nyújtottak a háztartások számára a pénzintézetek, idén márciusban az előrejelzés alapján ez a csúcs fog megdőlni.

A Duna House Pénzügyek a jelzáloghitelek és az otthonteremtési támogatások piacán kiemelkedően erős második negyedévre számít.