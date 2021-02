Most, február 15-én hétfőn indul a 10 milliárd forintos keretösszegű ÉPÍTŐ-5 program.

Az építőipar továbbra is jelentős hatást gyakorol a munkaerőpiacra, az elmúlt évtizedben 90 ezer fővel nőtt az ágazatban foglalkoztatottak száma. A kormány ezért is mindent megtesz annak érdekében, hogy a szektor mikro-, kis- és közepes vállalkozásai folytathassák a korszerű technológiák bevezetését, a hatékonyság növelését eredményező beruházásaikat – jelentette be Schanda Tamás.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese hozzátette: az újraindítási akcióterv részét képező, több mint 10 milliárd forint keretösszegű ÉPÍTŐ-5 támogatási programra 2021. február 15-én reggel 8 órától adhatók be a támogatási kérelmek.

Schanda Tamás kiemelte, a kormány ötödik alkalommal írja ki a nagysikerű ÉPÍTŐ programot, amelyre ezúttal 10 milliárd forintot fordítanak, ezzel is enyhítve a koronavírus-járvány negatív hatásait. Az építőipari vállalkozások technológiai fejlesztéseihez, gépbeszerzéseihez, újraiparosítási célt szolgáló beruházásaihoz biztosított vissza nem térítendő támogatás javítja a cégek működési hatékonyságát és termelékenységét.

A programban a magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikrovállalkozások legalább 8 millió és legfeljebb 50 millió, a kis- és középvállalkozások pedig minimum 25 millió és maximum 400 millió forint értékben igényelhetnek támogatást. A támogatáshalmozás szabályainak figyelembe vételével azok a vállalkozások is pályázhatnak, amelyek ezt már az ÉPÍTŐ program korábbi, 2018-as és 2019-es kiírásaiban megtették. A kérelmek a rendelkezésre álló forrás másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2021. március 5-ig nyújthatók be.

Az építőipar termelése 2010 óta közel 70 százalékkal bővült. Az újraindítási akcióterv fejlesztései és egyéb intézkedései – köztük a lakásépítés 5 százalékos áfája, a felújításokhoz kínált kedvezményes hitel – is új lendületet adhatnak az ágazatnak. Az ÉPÍTŐ-5 programra elektronikus felületen keresztül adhatják be pályázataikat a vállalkozások, a részletes információk a pályázatkezelő honlapján olvashatók – tette hozzá a miniszterhelyettes.