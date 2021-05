10 dolog, ami miatt nem kapsz majd esetleg lakáshitelt!

Lakáshitelt kérsz? Sok dolgot vizsgál a bank: ezek között több olyan is van, amin akár az igénylés sikere is múlhat. A Bankmonitor szakértői összegyűjtöttek 10 dolgot, amire ezért mindenképpen oda kell figyelni!

1. A bankszámlakivonaton nem teljesült csoportos beszedés, állandó átutalás szerepel

Ha lakáshitelt kérsz, ez mit árul el rólad? Azt, hogy nem volt elég pénz a számlánkon egy olyan tétel megfizetésére, amit rendszeres időközönként – jellemzően havonta – kell rendeznünk. Ilyen lehet például egy közüzemi számla, vagy egy biztosítási díj rendezése. A bank számára ez azt jelzi, hogy a bevételeinkből nem vagyunk képesek minden rendszeres kiadásunkat időben rendezni, ha pedig ez így van, akkor miért lenne ez másképpen majd a hiteltörlesztéssel.

Persze a bank nem utasítja el feltétlenül a kérelmünket csak azért, mert egyetlen alkalommal nem teljesült egy megbízásunk, hiszen előfordulhat, hogy figyelmetlenségből nem hagytunk elég pénzt a számlánkon, ám ez semmiképp ne legyen rendszeres.

2. A Bankszámlakivonatunk alapján valamilyen magánkölcsönnel rendelkezünk

A hitelbírálat során a bankszámlakivonaton szereplő tételeket és a hozzájuk kapcsolódó közleményeket is megvizsgálják. Ezekből kiderülhet például, hogy egy magánszemélytől felvett kölcsönt törlesztünk hónapról hónapra. Ez természetesen a jövedelmünk terhelhetőségét – JTM vizsgálat – is befolyásolhatja. Különösen akkor okozhat problémát a dolog, ha ezt a tartozást a hitelkérelmen nem tűntettük fel külön.

Amennyiben jövedelmünk ezen törlesztőrészlettel együtt is az elbírja az új kölcsön havi fizetnivalóját, akkor természetesen nem utasítják el a hitelkérelmünket pusztán emiatt. Ugyanakkor negatív irányba befolyásolja a hitelminősítést, különösen akkor, ha nem vallottuk be a kérdéses tartozást.

Az is elképzelhető, hogy nincs tartozásunk, vagy már kifizettük azt az elmúlt hónapokban. Ezt a tényt leigazolhatjuk a kérdéses utalás kedvezményezettjének nyilatkozatával, vagy a vele korábban kötött szerződéssel.

3. Szerencsejátékhoz kapcsolódó átutalások jelennek meg a bankszámlakivonaton

A bankszámlakivonatból kiderülhet az is, ha például rendszeresen költünk szerencsejátékra. A hitelbírálatot kifejezetten negatívan befolyásolja az ilyen típusú „hobbi”, függetlenül attól, hogy online pókerről vagy más fogadáshoz kapcsolódó kiadásról van szó.

4. Negatív a hó végi számlaegyenlegünk

Ez alatt nem azt kell érteni, hogy a hitelkeretünket kihasználjuk, azzal nincs probléma. Az viszont már gondot jelezhet, ha a költségek miatt – számlavezetési díj, átutalás díja – a bankszámlánkról nagyobb összeg lett felhasználva, mint amennyi az elérhető egyenlegünk volt. Ez azt jelzi a pénzintézet számára, hogy már a hitelfelvétel előtt is elköltjük a teljes havi bevételünket! Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akkor a havi törlesztőt miből fogjuk majd fizetni?

5. Egész hónapban a hitelkeretünkből élünk

Természetesen a kerettúllépés is lehet egyszeri alkalom: akár egy nem várt díjterhelés miatt is negatívba fordulhat a számlaegyenlegünk. Előfordulhat például, hogy számlanyitáskor megrendelik számunkra a bankkártyát, a kártyagyártás díját pedig még azelőtt beterhelik, hogy pénzt helyeztünk volna el a számlánkra. Éppen ezért a bankok egyedileg mérlegelik, hogy mi a túlköltekezés oka, illetve mennyi ideig volt negatív a számlánk egyenlege. Az is lényeges szempont a hitelbírálat során, hogy mekkora összeggel fordult negatívba a számlaegyenlegünk.

Azt is negatívan értékelheti a bank, ha egész hónapban a folyószámlahitelből élünk, vagyis a havi jövedelmünk se tudja teljes egészében feltölteni a hitelkeretünket. Ez azt mutatja, hogy már most a bank pénzére van szükségünk a mindennapi kiadásaink megfizetéséhez. Önmagában ez nem jelent automatikus elutasítást, de mindenképpen negatív jelzésként fogja értelmezni a hitelbíráló.

6. Problémáink vannak a kiváltandó hitel törlesztésével

Hitelkiváltáskor – amikor meglévő kölcsönünket cseréljük le olcsóbbra vagy biztonságosabbra – az előtörlesztendő hitel legutóbbi 3-6 havi fizetési múltját is ellenőrzi a bank. Természetesen nem jelent automatikus elutasítást, ha egyszer megcsúsztunk a törlesztéssel. A bankok nézni fogják az elmaradás összegét, a késedelmes napok számát, de az is lényeges, hogy hányszor volt mulasztásunk a vizsgált időszakban.

7. Törölt végrehajtás van az ingatlan tulajdoni lapján

A jelzáloghitelekhez – lakáshitel, szabad felhasználású jelzáloghitel – szükség van ingatlanfedezetre, így ezeknél merülhet fel a fedezethez kapcsolódó probléma. Egyértelmű, hogy amennyiben végrehajtás van folyamatban az ingatlanon, akkor a hitelkérelmet biztosan elutasítják. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy a törölt végrehajtások is problémát okozhatnak. Ez ugyanis azt mutatja a bankoknak, hogy korábban anyagi problémánk volt, ami ráadásul odáig fajult, hogy a lakásunkra jelzálogjog, végrehajtási jog került.

Természetesen ez sem eredményez automatikusan elutasítást. Fontos tényező, hogy mikor volt maga a végrehajtás, mint ahogy az is számít, hogy egy vagy több végrehajtásról van-e szó.

Az sem mindegy, ki volt a lakás tulajdonosa a végrehajtás idején. Nem befolyásolja negatívan a hitelbírálatot, ha még az előző tulajdonosok ellen indítottak végrehajtást, kivéve akkor, ha közeli hozzátartozótól vásárolnánk meg az ingatlant.

8. Hosszú ideje elintézetlen széljegy van az ingatlanon

Az ingatlanhoz kapcsolódó kérelmek először elintézetlen széljegyként jelennek meg a tulajdoni lapon. Amikor a széljegyhez kapcsolódó feltétel, elvárás teljesül, akkor a széljegyen lévő kérelmet véglegesen bejegyzik a tulajdoni lapra.

Ha egy széljegyet hosszú ideje nem jegyeztek be, akkor a bankok meg fogják vizsgálni, hogy meddig tarthat még a kérdéses ügy elintézése. A bank lakáshitelhez kapcsolódó jelzálogjog iránti kérelmével ugyanis a tulajdoni lapon lévő széljegyeket követően foglalkozna csak a földhivatal. Ez azt jelenti, hogy ameddig a korábbi széljegyet nem intézik el, addig a bank jelzálogjogának kérelmét sem fogják elbírálni. Ez pedig kockázatot jelenthet a pénzintézetnek. Természetesen egyetlen elintézetlen széljegy nem eredményez feltétlenül elutasítást: sok mindent mérlegelni fog a bank a széljeggyel kapcsolatban a bírálat során.

Van lehetőség arra, hogy a bank jelzálogjogát soron kívül elintézze a földhivatal. Ehhez azonban a korábbi széljegyet kérő fél hozzájárulására is szükség van.

9. Nem megfelelő az ingatlan besorolása

Előfordulhat, hogy az ingatlan nem lakóingatlanként szerepel a tulajdoni lapon. (Például hétvégi ház, vagy üdülő a besorolása.) Ez akkor okozhat gondot, ha lakáshitelt szeretnénk igényelni, számos bank ugyanis csak olyan ingatlan vásárlását finanszírozza meg lakáshitelből, amelynek a tulajdoni lapján lakóingatlan, lakás besorolás szerepel.

10. Nem rendeltetésszerűen használt ingatlan

Az is előfordulhat, hogy ingatlanvásárláskor a kiszemelt ingatlan tulajdoni lapján lakóingatlan besorolás szerepel, de valójában másra használja az épületet az eladó. Például boltot üzemeltet a ház egy részében, vagy éppen kocsmát alakított ki a melléképületben.

Ebben a helyzetben bizony nehéz helyzetbe kerülünk, a nem rendeltetésszerűen használt épületek vásárlását ugyanis a pénzintézetek nem szívesen hitelezik meg. Itt döntő szempont lehet, hogy a teljes ingatlannak mekkora részét használják a tulajdoni lapon feltüntetett megnevezéstől eltérő módon. Illetve az is lényeges lehet, hogy mekkora önerővel rendelkezünk: ki tudjuk-e fizetni saját megtakarításból a nem megfelelően használt ingatlanrészek vételárrészét.

Az eddig említett problémák nem eredményezik automatikusan a hitelkérelem elutasítását. Sőt, az egyes pénzintézetek eltérő módon kezelhetik a helyzeteket. Éppen ezért érdemes hitelszakértőhöz fordulni, aki jól ismeri az egyes bankok gyakorlatát.