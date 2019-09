XIII. kerület: azért 60 millióért itt sem megy a panel…

Bár az elmúlt egy évben jelentős mértékben emelkedtek tovább az ingatlanárak a XIII. kerületben, az érdeklődők száma mérséklődik. Úgy tűnik, hogy ezt mostanra már az eladóknak is feltűnt.

A XIII. kerület ingatlanpiacán már a tavasz sem volt annyira “pörgős”, mint az azt megelőző években, és a helyzet a nyár folyamán sem javult. Csak a kiadó lakásoknál marad a megszokott erős kereslet, az ingatlanvásárlók száma egyértelműen visszaesett. „Miközben hatalmas a kínálat, vevőt már lasszóval kell fogni” – hangsúlyozta Tóth Viktória, a Balla Ingatlan XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Pedig a kerületre egyébként az jellemző, hogy szeretik a vevők, hiszen hosszú évek óta nagyon lendületesen fejlődik, kiváló az infrastruktúrája, rendkívül jó a közlekedése: végigmegy a metró az egész kerületen, de troli, villamos, autóbusz is adott, ahogy több bevásárlóközpont is elérhető. A kerület ingatlanpiacán nem csak az óriási lakóparkok, hanem kisebb lakásszámú projektek is megjelennek, ami sokak számára vonzó. Ráadásul – és ezt nem is mindenki tudja -, a kerületnek van egy kertvárosi része, ahol sorházakból, ikerházakból is lehet válogatni. Igaz, ezekből ritkán van eladó, így, ha piacra kerül egy reális áron, az azonnal elkel. Persze mindez azt is jelenti, hogy Budapest egyik legdrágább kerületéről van szó.

Sokan bíztak az eladók közül a júliusi CSOK-változásokban, azonban csalatkozniuk kellett. Tóth Viktória szerint, aki igénybe vette a CSOK-hitelt, az inkább új lakást vásárolt, annál is inkább, mivel a XIII. kerületben óriási a kínálat újépítésű lakásokból, miközben az áraik is elfogadhatók. Persze az újépítésűeknél sem igazán tudják kihasználni a vevők a CSOK-nyújtotta lehetőségeket, mert az elérhető összeg messze elmarad attól, amennyibe a kerületben egy megfelelő paraméterekkel rendelkező lakás kerül.

A használt piacon eközben továbbra is a túlárazottság és a szerény kereslet a jellemző. Tóth Viktória azonban úgy érzi, most már talán a tulajdonosok is kezdenek rájönni, hogy “tudatosabbá válnak a vevők”, azaz 60 millió forintért senki nem fog megvenni egy 63 négyzetméteres panellakást még a XIII. kerületben sem. De ugyanez igaz azokra az újlipótvárosi lakásokra, melyeket 1,2-1,3 millió forintos négyzetméterárakon kínálnak. Ezek reális ára még akkor sem haladja meg az 1 milliót, ha panorámás ingatlanról van szó.

„Főleg akkor, ha bőven lehet válogatni ilyen áron az újépítésűek közül, melyekből óriási a választék. Ez azt jelenti, hogy 60 millióért ugyanekkora alapterületű újépítésű lakást már könnyedén lehet vásárolni a kerületben, míg egy szépen felújított panellakásnak a reális ára harmadával kevesebb. De még abban az esetben sem haladja meg az 50 millió forintot, ha a Pozsonyi úton áll” – tette hozzá az ingatlanközvetítő.

Az újépítésű lakások négyzetméterára 750 ezer forintnál kezdődik, igaz, 4,2 millió forintos négyzetméterárakkal is találkozhattunk az elmúlt hónapokban. Lehet válogatni már elkészült projektek lakásaiból is, igaz ezeknél elsősorban a legkisebb, egyszobás, illetve a nagyobb ingatlanok maradtak egyelőre eladatlanul, tehát 70-80 négyzetméter felettiek, penthouse-ok, duplexek, melyeket jellemzően 100 millió forint feletti árakon kínálnak.

Annak, hogy piacon maradtak elkészül új építésű ingatlanok, oka lehet, hogy mára a befektetők teljesen eltűntek. Aki még aktív, az is inkább felújít egy kisebb használt lakást és azt adja ki, majd pár év múlva értékesíti. Pedig a kerületben rettentő nagy igény lenne kiadó lakásokra. A problémát itt az jelenti, hogy a tulajdonosok túl magas bérleti díjakat kérnek.

„Tehát, miközben a bérlők – például a diákok – fejenként mintegy 50-70 ezer forintos bérleti díjat tudnak bevállalni, addig a tulajdonosok inkább 100 ezer forintban gondolkodnak” – magyarázta Tóth Viktória. „Ez mondjuk egy nagy lakásnál azt jelenti, hogy ha hárman összeállnak a bérlő diákok, akkor egy nagyobb lakást 210 ezer forintért már ki tudnának venni, ezzel szemben az adott ingatlant minimum 300 ezerért adná csak ki a tulajdonosa. Ráadásul ehhez az összeghez még hozzáadódik kéthavi kaució és egy előre kifizetett egyhónapos díj, mely által az indulásnál kifizetendő összeg már közel jár az egymillió forinthoz” – tette hozzá a szakértő.