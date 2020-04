Vonulj el Balatonra, a saját „rezidenciádra”!

Milyen jó lenne e fura, néha zűrös világ elől is elvonulni néha, mondjuk a Balatonra, gondolhatjuk egyre inkább manapság. Aki teheti, annak még nem késő szétnézni a Balatonhoz közeli új házak közt, ahol meglepően jó ár-érték arányban találhatja meg – az idén nyárra el is készülő – tágas lakás-apartmanját. Itt már két szobás, nagy erkéllyel bíró lakás is kapható egy jobb helyen lévő pesti garzon áráért. (tovább…)