Vírus, baktérium és allergia-mentes otthonok a Dózsa György úti metróhoz közel

Az utóbbi hónapok járványhelyzete a kevéssé óvatosakat is ráébresztette arra, milyen fontos az egészség. Ezúttal egy olyan új házat mutatunk, ahol nem csak az allergiások, de a betegségektől tartók is biztonságra lelnek. A lakások hűtését és fűtését is itt úgynevezett hőcserélős rendszer biztosítja, amely – beépített légtisztítójának köszönhetően – kiszűri a polleneket, port, más allergéneket, sőt, a vírusok és a baktériumok nagy részét is. Másik pozitívuma az alacsony fenntartás, mely jelentős költségmegtakarítást eredményez. (tovább…)