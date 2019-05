Végre valamiben élen járunk: a németek, osztrákok a fasorban sincsenek

Magyarországon a kilencedik leggyorsabb az internet a világon, a régióban csak Románia ver minket ebben a tekintetben – derült ki egy összesítésből. Hazánk Németországot és az Egyesült államokat is maga mögé utasította a rangsorban, amit egyébként Szingapúr vezet. Egy másik listán is elöl vagyunk, de az nem túl hízelgő: nálunk a legdrágább egy gigabájtnyi mobilet az egész térségben, és Európában is a legdrágábbak között vagyunk.