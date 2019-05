Végleg búcsút int Magyarországnak a Varnus Xavér: elárulta, miért költözik

A világhírű magyar orgonaművész úgy döntött, elhagyja hazánkat és Kanadába költözik. Varnus Xavér évek óta ingázik, ideje nagy részét eddig is Németországban töltötte, bár Badacsony környéki birtokán is gyakran megfordult. Mióta unokája született, egyre többet járt Kanadában is. A művész most végleg úgy döntött, a tengerentúlra költözik, hogy közelebb lehessen a családjához.