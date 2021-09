Eddig is tudtuk, hogy környezettudatos házban lakást venni jobban megéri, hiszen a lakás fenntartása sokkal olcsóbb, a rezsiköltség akár közel nulla is lehet. De az idén októbertől felvehető zöld hitellel a vételáron is milliókat spórolhat az, aki minimum BB energetikai besorolású, új építésű házban vesz lakást. A Zöld Otthon Program további előnye, hogy gyermek nélkül…

The post Vásároljon lakást környezettudatos házban, spóroljon milliókat! appeared first on Otthontérkép Magazin.