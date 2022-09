Bár a legtöbb új építésű projekt energiatakarékos, kevés van köztük, ahol a nagyobb lakások rezsije is alacsony. Mi most azonban találtunk egy olyan projektet, ahol mindez megvalósul, ráadásul az elhelyezkedése is remek, akár saját részre, akár befektetés céljára keres valaki lakást. A X. kerületben, a Népligetnél járunk, ahol az Üllői út és a Könyves Kálmán…

The post Vásárolj új otthont ott, ahol garantáltan nem fog nőni a rezsid! appeared first on Otthontérkép Magazin.