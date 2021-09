Varga Mihály bejelentette, kiknek jár a százezres és a milliós szja-visszatérítés

Döntött a kormány a családi adóvisszatérítés részleteiről – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter péntek reggel a közösségi oldalára feltöltött videóban. Az szja visszautalása vonatkozik a vállalkozókra is, ingatlan-bérbeadókra is. Összesen 600 milliárd forintot fizetnek vissza.