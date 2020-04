Válságálló befektetés a belvároshoz, a körúthoz közel, a Csarnok negyedben

Az energiatakarékosság és a gyors beruházási döntés különösen fontossá válik most az ingatlanpiacon. Később a most kialakuló válság okán a kisebb rezsijű, új állapotú lakások jobban kiadhatók lesznek. Viszont érdemes gyorsan dönteni, mert a tőzsdén bukó befektetők egy része most a lakáspiacon keres „biztos menedéket” megtakarításainak. Most jó árú, jó helyen lévő, modern, energiatakarékos otthonokat mutatunk, a körúthoz közel. (tovább…)