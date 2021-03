Újabb trendi városrész épül: egyre többen költöznének a Józsefvárosba

Az elmúlt években a Józsefvárosba, ezen belül is a Csarnok negyedbe és a Magdolna negyedbe is sokan költöztek, mert számos ingatlanfejlesztés indult. Egyre több újépítésű társasház jelzi a VIII. kerület belső-középső területeinek rehabilitációját, de a régi házakat is folyamatosan és látványosan újítják fel. Ennek köszönhetően a környék karaktere mára alaposan megváltozott és a lakásvásárlók, befektetők…

