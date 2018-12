Újabb költség, amivel a lakásvásárlóknak számolni kell: röpködnek a százezrek

A lakáspiac folyamatos száguldása a hozzá kapcsolódó iparágak és szolgáltatások fellendülését is magával hozta, így a költöztetés is egyre nagyobb üzlet. Ma már egy kétszobás budapesti lakáshoz hozzá sem fognak 60-80 ezer forint alatt, ezt a költséget is nyugodtan hozzászámolhatjuk az ilyenkor kötelezően kifizetendők közé.