Új tagok az Otthontérkép Csoport vezetésében – folytatódnak az Ingatlantájolós fejlesztések is!

Ezt, a magazin.otthonterkep.hu portált is üzemeltető Otthontérkép Csoport új vezetőséggel, és új, innovatív szolgáltatásokkal mutatkozik be a május 6. és 8.-a között megrendezésre kerülő Lakás 2022 Kiállításon. A Csoport többek között az ingatlantajolo.hu, otthonterkep.hu, irodahaz.info, raktar.info és az ingatlanhirek.hu odalak üzemeltetője is. Április végével, egészen pontosan múlt pénteken, április 29-én a Mapsolutions Zrt. igazgatósága új…

